赴日旅遊新利器！上網、寄物、兌幣3大服務一次滿足

在日本機場使用WAmazing 設備掃描QR碼，可領取免費SIM卡。（圖片提供／WAmazing）

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Pocket Change設置自助式「兌幣功能」機台，提供旅人便利服務。（圖片提供／Pocket Change）
出國前在ecbo官網預約寄物服務，輕鬆又方便。（圖片提供／ecbo）

近年國人赴日旅遊人數年年成長，2017年更創下456.4萬人次紀錄，其中上網、寄物和兌幣時常困擾旅客，日本3大新創公司看準FIT商機，推出全新設施讓旅遊更便利。

智慧型裝置充斥現代人生活，網路成為每日必需品，WAmazing推出「免費出借SIM卡」服務，出國旅遊前事先下載APP並登錄會員，即可在日本各大主要機場（成田、羽田、中部、關西、青森、仙台、靜岡、廣島、岡山、茨城、岩手、小松、函館、秋田、北九州、新千歳）免費領取15天效期500MB網路SIM卡;活動加碼贈，凡透過WAmazing APP預訂住宿或滑雪行程，可獲得免費網路吃到飽。

結束國外旅程，身上剩餘銅板不知如何是好，現在有了新選擇。Pocket Change在日本機場、車站、商場設立兌幣機台，提供自助式「兌幣功能」功能，可將剩餘的外幣投入機器兌換成各式電子貨幣與購物券，包括LINE電子禮券、樂天超級點數、微信支付、攜程等，機台也提供多國語言服務，協助旅客便利操作。

ecbo cloak可解決國外寄物問題，ecbo與日本本地商家合作，採雙方互惠模式進行，目前有超過1000家廠商參與，寄存地點遍佈咖啡館、和服出租店、髮廊、火車站櫃檯及郵局等，旅客可在出國前透過官網預約並尋找寄物空間，線上付款不需找零，滿足旅客需求。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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