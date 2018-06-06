傑瑞米雷納被排擠？ 喬漢姆揪人圍堵他

2018年06月06日 18:33 中時 潘鈺楨

改編自真人實事的動作喜劇電影《貼背戰》，找來艾德赫姆斯、喬漢姆、傑瑞米雷納、傑克強森與漢尼拔布瑞斯共同主演5個從小到大的朋友，不管時空如何阻隔，他們總會在每年的5月進行一場小學生最愛玩的「鬼捉人」遊戲，這個看似幼稚的遊戲已經被一群成年人玩了超過30個年頭，甚至因此登上華爾街日報的頭題。

喬漢姆在《貼背戰》中飾演事業有成的中年主管卡拉漢，好勝心旺盛的他在職場上叱咤風雲，他說：「喜歡勝利的感覺讓他無往不利，因此他不能接受在『鬼捉人』這種簡單小遊戲中被視為失敗者的感覺！」喬漢姆由衷覺得這群人實在太酷了，也讓他想到童年時期的好友們，他說：「多少人能夠像他們這樣，在沒有手機、社群網路的情況下，還是盡一切力量去尋找失聯的朋友，而且無論彼此社會階級如何，只要時間到了，就是遊戲時間開始，上天下地也要把朋友找回來，就是這個簡單又幼稚的遊戲串起他們的多年的友情，非常令人羨慕。」

在《貼背戰》中，卡拉漢與霍吉（艾德赫姆斯）是兩個最熱衷這個遊戲的人，他們最大的對手就是這30多年來從來沒輸過任何一場的同學傑瑞（傑瑞米雷納 飾）喬漢姆說：「鬼捉人這遊戲一旦開始了，就會讓人渾身上癮，不管攝影機有沒有轉動，我們都發誓要抓到傑瑞！他雖然動作敏捷，但總是敵不過我們4個人聯手抓他一個！」因此無論戲裡戲外，隨時隨地都會看到以喬漢姆與艾德赫姆斯為首的4人組竊竊私語，討論如何包圍傑瑞米雷納，喬漢姆說：「我們試過很多，包括在廁所前堵他，在他下車的地方埋伏，但都被他識破。但是這過程很好玩，我們好像又回到了13歲。」

傑瑞米雷納不只在體能與速度方面都超越其他人，就連想法都比其他人快上好幾步。導演傑夫托姆西奇說：「不管是休息吃點心，還是劇組在聊天討論的時候，傑瑞米從不坐下，也會站在離門口最近的位置，確認每個人的所在位置與距離，他隨時提高警覺，我們可以清楚感受到他的遊戲魂上身了！為了抓住傑瑞，儘管拍攝過程中難免掛彩，卻依然樂此不疲，是這個所有人幾乎都有的共通經歷，讓《貼背戰》呈現不同於一般動作喜劇的面貌。

《貼背戰》找來真實生活中的10位「捉人兄弟」作為拍攝顧問，將故事設定在從未落敗的傑瑞婚期上，以霍吉與卡拉漢為首的幾個朋友展開這一年的「鬼捉人」遊戲，他們將不顧一切也要把手貼到傑瑞的背上，讓他當一次鬼，但是這30年來從未落敗的高手傑瑞，早就料到自己將會是所有人的目標，他早已嚴陣以待。電影22日在台上映。

(中時 )