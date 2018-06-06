虛設公司假交易詐貸近5千萬 彰檢聲押兩男獲准

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闕姓、陳姓男子涉嫌利用人頭虛設行號並以對開發票方式製造交易假象騙過中部地區10多家銀行貸款超過1億元，事後再惡意拖欠或倒債詐得近5000萬元，案經受害銀行提告，彰化地檢署查出蹊蹺，6日依《加重詐欺》等罪將闕男等7人拘捕到案，訊後闕、陳遭聲押獲准。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強指出，莊珂惠檢察官是於日前受理台中市某銀行提告，指稱有貸款戶惡意拖欠、倒債。經調查，該貸款戶是利用偽造身分證虛偽申設人頭公司，但在授信申貸過程竟提出豐富的交易資料，懷疑是集團性犯罪，於是簽報成立專案深入偵辦。

檢方抽絲剝繭調取相關貸款戶的稅務資料 與銀行交易明細，查出以闕姓、陳姓男子為首的詐騙集團，是自2014年間起指示成員蒐集或偽造人頭身分證虛設8家行號，除了彼此循環對開發票，還開立發票與10多家涉及逃漏稅的不肖廠商製造交易活絡之假象後，再向被害銀行申請貸款。

這起詐貸案共有10多家銀行受害，遭詐貸金額從70萬元到900萬元不等，案情複雜，檢察官黃玉垣於是指示主任檢察官楊仕正、檢察官莊珂惠、施教文、高如應、莊佳瑋組成專案小組 ，並在6日上午指揮警方與稅務局兵分10路針對集團成員住處、營業處所與虛設行號所在同步展開搜索，除了拘捕7人到案，還當場查扣2輛汽車、2筆不動產2筆並凍結相關帳戶。

莊珂惠檢察官在偵訊後認為，集團闕、陳兩人涉犯《加重詐欺》等罪嫌重大，且有串證之虞，經向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見，經法院在6日下午4點30分裁准。

(中時 )

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