張忠謀退休談中國大陸：半導體技術與台差距仍大

2018年06月06日 18:36 中時電子報 盧伯華

台灣半導體教父張忠謀在股東會上宣佈退休後表示，他七月要去北京參加橋牌比賽。（圖／中時 范揚光攝）

台灣半導體教父張忠謀在台積電股東會上宣佈退休，外界都很關心台積電將來如何面對接踵而來的挑戰，特別是中國大陸的技術競爭與市場。張忠謀特別對此提出他的解析說，未來不管是大環境、競爭對手或客戶，都離不開中國大陸。未來5至10年大陸半導體業會有很大進步，但還是會落後台積電5~7年。

張忠謀在全世界的半導體業舉足輕重，5日的股東會上宣佈退休時，除了表述他對一手創辦的企業極為感性地一面，也很理性地對未來的挑戰進行解析。據《數位時代》報導，今年股東會的主題很「中國」，不管是外在大環境（如中美貿易戰），競爭對手（如中芯與華為）或是客戶（比特大陸）都離不開中國市場。

張忠謀在談及中國大陸做為競爭對手時指出，近20年來大陸投入鉅資，大力扶植中芯與華為等半導體業，併購與挖角如台積電在內的高階專才，想「大躍進」取得先進技術。不過，在中興通訊遭受美國的貿易制裁以至於無芯可用時，大陸半導體業的真正實力被攤在陽光下，顯然和台灣差距甚大。

報導說，台積電目前還是穩坐全球晶圓代工廠王座，根據市調機構IC insights 報告，2017年全球晶圓代工營收為 623.1 億美元，其中台積電營收 321.6 億美元，市占率高達51.6%。今年三月台積電市值更是一舉超越Intel。

股東會的話題圍繞在中國大陸半導體業的競爭。張忠謀很有信心地說，「在未來5到10年，中國的半導體產業會有相當大的進步沒錯，但還是會落後台積電！落後多久？可能是5年、6年或7年。因為台積電也會有很大的進步，因此兩岸的半導體實力差距還是和現在差不多的。」

報導指出，張忠謀對台積電的人才很有信心，目前台積有4萬7千名員工，約有3萬名工程師，其中更有一半是碩士，2000人是博士。「我們是非常技術性的公司，以我們的實力，可以應用未來在物理、化學與工程的挑戰。也因為這樣的實力，和中國大陸可以拉開差距。」

在談到對岸挖角台積電的人才時，張忠謀語氣平淡地表示，「其實台積電沒有流失什麼（人才），被挖角的僅是個位數的幾個人而已，（而且這些人）在我們的心目中，並不是重要的技術人才。」

在談及中國大陸做為客戶時，張忠謀也一貫地冷靜而理智，他說，「今年中國市場成長很快，有蠻大成長來自比特幣，市占率的確非常高，不過比特幣價格相當不穩定。我們在中國的非比特幣部分，也有相當好的成長，這是比較穩定的。」台積電在今年一月也曾提及不會為虛擬貨幣加開新產能，時隔半年雖市場增加更多變動因素，但台積電看法還是一致。

(中時電子報)