賴維進鑽研河洛話，翻破6、7本康熙字典

賴維進接受台東縣讀書保健關懷協會邀請，以貼近生活化方式講授河洛話的有趣演變。（莊哲權攝）

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「討客兄」的古漢文是「偷齧兄」，「賭爛」原來是「妒鱗」！67歲賴維進鑽研河洛話40年來，已翻破6、7本康熙字典，研究河洛話已經成為生活的一部分；他說，河洛話（閩南語）也就是孔子時代說的話，只是演化至今，發音及詞意已經有許多偏差，正統的河洛話古漢文，正面臨消失危機。

在台東市經營照相館的賴維進其實是台東研究河洛話的權威，他說，27歲那年時無意間買了閩南語字典彙音寶鑑及十五音兩本書，看了1年多還是不太懂，不認輸他買了說文解字、辭海 等古字典逐字比對，光是康熙字典就用破6、7本。

賴維進一頭栽進研究河洛話的浩瀚書海裡，起初都是1個人深夜埋頭苦讀，直到20多年前才陸續應邀在地方電視台、廣播電台錄製節目，也成為台東第一批閩南語母語教師，經常趕場到各小學授課。

賴維進接受台東縣讀書保健關懷協邀請，以生活周邊事物來解說河洛語，讓許銀髮族感受河洛語演變的趣味性。他說，在康熙字典看到「齊魯語」，經逐字推敲才發現台灣人說的話，竟然是來自古代的齊國、魯國，也就是跟孔子日常講的話一模一樣。

賴維進說，古漢文演化至今，發音及詞意已經有許多錯誤，正統的河洛話，面臨消失的危機，所以現在他還是到處演講，希望能為還原古漢語盡一分心力，讓更多人認識正統的河洛話。

(中時 )

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