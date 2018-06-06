尚恩曼德斯公開驚人癖好 願花1萬5買小賈內褲

尚恩曼德斯（左）和柯登一同飆歌。（環球提供）

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上周發行個人第三張創作專輯《同名專輯》的全民男友尚恩曼德斯（Shawn Mendes），本周毫無意外空降全美告示牌排行榜冠軍，創下告示牌史上「第3位最年輕歌手連續3張冠軍專輯」紀錄，現正在各地馬不停蹄地展開宣傳活動的他，日前來到了由名主持人詹姆斯柯登（James Corden）主持的火紅單元「行動卡拉OK」，尚恩除了和柯登在車上演唱數首招牌歌曲包括「勢不可擋Theres Nothing Holdin Me Back」、「真正的我In My Blood」、 「憐憫Mercy」、 「愛你多一些Treat You Better」之外，也在節目中小秀了一段曲棍球的美技，展現全民男友動靜皆宜的多才多藝。

尚恩在節目中首度透露現在自己一個人搬出來住，不跟父母住在一起，但是他還是跟青少年一樣，不愛煮飯跟整理家裡，媽媽也會主動要求來家裡幫他。除此之外，他還是一個重度哈利波特迷，還在節目中cosplay成哈利波特、魔法學校校長鄧不利多，第一次見到飾演妙麗的女星艾瑪華森（Emma Watson）還緊張到冒汗。

最後他們還大開流行天王小賈斯汀的玩笑，柯登突然聊起有傳言小賈斯汀每天都換穿一條全新內褲，如果他能把穿過的內褲拿去網路上賣會有多好，這樣大家都會很開心，尚恩接著就開玩笑回答說如果真是如此，他願意用500美金（約15000元台幣）收購一條小賈穿過的內褲，柯登緊接著搞笑問尚恩願不願意買他穿過的內褲，尚恩回答：「我願意花500美金離它越遠越好。」爆笑對話笑翻網友。

(中時 )

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