國4豐潭段工程 挖出朴口文化遺址

2018年06月06日 18:58 中時 陳淑娥

國道4號豐潭段預計2021年完工，屆時將讓豐原、潭子及山城民眾進出更便利。（陳淑娥翻攝）

國道4號豐潭段實際進度為2.19％，較預定進度略微超前，將力求於2021年7月底前竣工。（陳淑娥攝）

立委江啟臣與台中市長參選人盧秀燕，6日邀請高公局人員會勘國道4號豐潭段工程。（陳淑娥攝）

國道4號豐原潭子段於2017年動工，其中一標挖掘出朴口文化遺址，目前正進行搶救發掘，預計明年挖掘動作才會告一段落！立委江啟臣要求應盡可能兼顧以求周全，並掌握3原則力求2021年如期完工。

國道4號豐潭段是打通銜接國道和台74線重要建設，建立整個台中高(快)速公路網，讓豐原、潭子及山城民眾進出更便利，亦能解決國道1號中清交流道交通壅塞問題；江啟臣與台中市長參選人盧秀燕，6日邀請高公局人員及議員張瀞分、陳本添現場會勘。

工程單位去年7月動工開挖，在隧道西口發現有文化層，範圍約2000多平方公尺，陸續發現新石器時代網墜、石器、玉錛等文物。

交通部第二新建工程處長郭呈彰表示，豐潭段工程C712標案，挖掘出朴口文化遺址，工程單位會在保護古物並兼顧工程進度下，力求如期完工。針對朴口文化遺址，江啟臣希望高公局在相關單位配合上，應盡可能兼顧以求周全。

江啟臣指出，原本希望這條道路能結合東豐快速道路，畢功於一役，無奈東豐快因種種因素被擱置；在地翁子里長連佳振則說，東豐快停擺致無法跟國4豐潭段連結，非常擔憂連帶影響翁子、翁社、南田及朴子等交通。

盧秀燕則強調，該路段將牽動北台中及太平、大里等交通重要建設，但建設之前會有交通黑暗期，市府應全力協助配合，將影響降至最低。

(中時 )