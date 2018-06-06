每日搬百公斤逾10年 32歲打拚哥腰退化如翁

2018年06月06日 18:52 中時 陳淑娥

光田綜合醫院神經外科醫師林牧熹(右)向患者吳先生(左)說明治療方法。（陳淑娥攝）

32歲吳先生在塑膠射出工廠當學徒，每日搬百公斤模具長達10年，5年前陸續出現腰痛腳麻症狀，四處求診打止痛劑及復健無法根治，後來到光田綜合醫院就醫，發現第5節腰椎椎間盤退化突出如老翁，若繼續惡化連走路都成問題，在進行微創手術將椎間盤減壓，置入彈性撐開器後，終於擺脫病痛也保有脊椎活動能力。

吳先生17歲時出社會，肯吃苦的他在工廠當學徒，每日都必須搬重達百公斤的模具，在一次車禍撞傷肩膀和腰部後，僅休息1周就繼續上工，當下也沒感到不舒服。

27歲那年，他慢慢感覺到腰部痠痛，做復健及打針都不見效，後來只要不舒服，三天兩頭就打一針舒緩疼痛，最後連診所止痛針都沒效，只好去藥局買高劑量止痛藥吃。去年除夕因從樓梯跌倒，讓腰部毛病加劇，不管平躺或側躺床上都會痛，徹夜無法入眠十分痛苦，後來求診光田醫院。

經外科部副部長兼外傷科主任林牧熹診斷，發現第5節腰椎左側神經受壓迫，透過微創手術切除2%受傷椎間盤減壓後，在於皮下4至5公分、後脊突處植入彈性撐開器，分擔椎間盤壓力，減緩退化，也保有椎間盤的活動彈性。

病人年紀輕輕就出現椎間盤嚴重退化且突出壓迫神經症狀，推測和工作型態及舊傷有關。林牧熹表示，門診有越來越多35歲以下的年輕族群因腰痛來看診，主要和車禍外傷及長年姿勢不正確有關。他提醒，植入彈性撐開器有限制，脊椎必須沒有骨質疏鬆及不穩定滑脫現象才得以使用。

(中時 )