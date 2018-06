Jessie J唱到台灣！ 9月登南港中信園區

2018年06月06日 18:41 中時 潘鈺楨

以多首金曲造成排行榜骨牌效應,橫掃各大排行榜的Jessie J(潔西J),參加內地大型歌唱節目《歌手2018》破紀錄勇奪總冠軍。甫發行睽違4年的第4張最新概念數位專輯《R.O.S.E.》,日前全球宣傳活動起跑,並強勢回歸展開亞洲巡迴演唱會,台灣當然是不能錯過的一站。Jessie J首次台灣演唱會「Jessie J The R.O.S.E Tour in Taipei」,9月20日於台北南港C3中信金融園區舉行,預計6月17日下午一點起在KKTIX與全家便利商店開賣。

Jessie J音樂生涯始於替多位大牌執筆作嫁,從葛萊美鋼琴天后艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)﹑瓶中精靈克莉絲汀(Christina Aguilera)﹑到最型天王賈斯汀(Justin Timberlake),曲曲無不令人激賞。首張專輯《Who You Are》全球銷售破120萬張,3首英國榜冠軍單曲;而成功打開全球市場的契機,則是《歌喉讚2》片尾曲「Flashlight」,及神曲「Bang Bang」(與亞利安娜(Ariana Grande)與妮姬米娜(Nicki Minaj)共同合作的強勢單曲)。2018年東進參加《歌手》並奪下總冠軍,從西洋女歌手成功變身為內地網友每日熱議主題。張韶涵﹑李聖傑等知名歌手,在她一開口瞬間秒變狂粉。她與李玟及菲律賓歌手KZ重新演繹「Bang Bang」熱翻全場,演唱惠妮休士頓金曲「I Have Nothing」,則讓蔡依林也在微博上公開表示「說不出話了」。

早在《歌手》加持前,Jessie J已是全英音樂獎的樂評人獎得主,2012受邀倫敦奧運閉幕會上獻唱的她,其實多首知名歌曲早在2011年的首張專輯起就已廣受台灣西洋歌迷所熟悉。包括被李玟重新演繹而再次炒紅的「Price Tag」、輕快的「Domino」、富有個性又大聲宣告女權的「Do It Like A Dude」、與知名DJ 大衛庫塔(David Guetta)合作的「Laserlight」,這些作品不但讓賈斯汀(Justin Timberlake)都說她是「現今世界上最好的歌手」。「Jessie J The R.O.S.E. Tour in Taipei」將在9月20日晚上於台北南港C3中信金融園區舉行,主辦單位另規劃VIP限量區,將會贈送台北場限量商品,請密切注意CCE中華文創娛樂粉絲團。

Jessie J個人臉書粉專

https://www.facebook.com/jessiej/

Jessie J IG

https://www.instagram.com/jessiej/?hl=zh-tw

Jessie J專輯年表 :

1st :【你是誰】(Who You Are, 2011)

2nd:【存在】(Alive, 2013)

3rd:【甜言蜜語】(Sweet Talker, 2014)

4th:【R.O.S.E.】(2018)

影音連結參考:

-歌手官方音樂頻道: (連結這裡)

-歷年金曲MV :

Flashlight https://www.youtube.com/watch?v=DzwkcbTQ7ZE

Bang Bang https://www.youtube.com/watch?v=0HDdjwpPM3Y

Price Tag https://www.youtube.com/watch?v=qMxX-QOV9tI

Domino https://www.youtube.com/watch?v=UJtB55MaoD0

Do It Like A Dude https://www.youtube.com/watch?v=pOf3kYtwASo

Laserlight https://www.youtube.com/watch?v=syxd2n8S4AE

相關售票資訊:

演唱會名稱:《Jessie J The R.O.S.E. Tour in Taipei》

演唱會時間: 2018/9/20(四)20:00

地點: 南港C3中信金融園區停車場

票價: $4800/ $3400/ $2200 (主辦單位另規劃VIP限量區,將會贈送台北場限量商品,請密切注意主辦單位粉絲團。)

主辦單位: 中華文創娛樂股份有限公司 (臉書粉專)、 哇浬斯國際有限公司

經紀公司:MIDAS Promotions

售票平台: KKTIX及全家便利商店

售票時間: 2018/6/17(日)13:00

