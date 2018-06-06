一見雙雕藝術季7月登場　鹽精靈公開徵命名

一見雙雕藝術季即將於7月登場，今年因為馬沙溝濱海遊憩區仍在整修，沙雕場地將移師馬沙溝北航道堤岸舉辦。（資料照片，莊曜聰攝）

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一見雙雕藝術季即將於7月登場，為慶祝井仔腳鹽田滿200年歷史並為活動暖身，雲嘉南濱海國家風景區管理處規畫系列活動，創作出鹽精靈，並舉辦命名票選比賽，參加投票就有好禮贈送。（莊曜聰攝）

暑假即將到來，台南沿海盛事「一見雙雕藝術季」將於7月登場，活動已邁入第7年，但往年的沙雕場地馬沙溝濱海遊憩區整修，今年活動將移師北航道堤岸舉辦，並結合馬沙溝3D彩繪村，加上免門票參觀，增加誘因，雲嘉南濱海國家風景區管理處也在井仔腳鹽田豎立「鹽精靈」，並舉辦命名票選，為一見雙雕藝術季活動暖身。

根據雲管處資料統計，一見雙雕藝術季平均每年可吸引10多萬人次前來參觀，加上南市觀光旅遊局、七股區公所的音樂季、海鮮節活動，是暑期觀光的熱門景點，今年將軍漁港定期航班直航澎湖，預計將帶來更多人潮。

去年活動在馬沙溝濱海遊憩區、七股遊客中心及鹽山、鹽博館都有沙雕及鹽雕作品展出，因為前兩者正在整修，沙雕場地將移到馬沙溝北航道堤岸，鹽雕除七股遊客中心外場地不變，鹽雕維持收費，沙雕則是首度免費開放參觀。

雲管處指出，沙雕將結合原有的3D彩繪村，主題是「走出虛擬、航向海灣」，鹽雕則有積木結合花燈的「鹽積木奇幻樂園」以及「鹽精靈誕生」兩項主題，為了替活動暖身，並慶祝井仔腳鹽田200周年，雲管處也舉辦鹽精靈命名活動，民眾即日起到6月底，上網從「晶晶」、「妍妍」、「啾咪」、「海蘿拉」、「愛麗絲」中票選出最適合者，就有機會抽中好禮。

(中時 )

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