5位台灣新銳導演執導 《十年台灣》北影放映

2018年06月06日 18:44 中時 潘鈺楨

《伏流》。（台北電影節提供）

《暴好人》邀來陳以文演出。（台北電影節提供）

台北電影節作為台灣新銳影人亮相展演的平台，在邁向20周年的時刻，特別規劃「明日‧台灣」單元，蒐羅台灣當代影像創作風景，展現未來台灣電影的能量。本單元選映台北電影獎入選的劇情長片與紀錄片、由公視新創電影的劇情短片、公視紀錄觀點製作的紀錄片，以及獨立導演的短片創作。劇情短片集結的未來寓言，或是對當前社會的批判或反省，台灣電影的人文性傳統在許多短片裡仍有著清楚印記。同時，少數影片的結構實驗或在劇情上的創意，也透露出新導演突破傳統敘事的嘗試。紀錄片關注的不只是議題，透過訪問、鏡頭捕捉與現場陪伴，導演們試圖跨出個人經驗的局限，洞察社會體系與殘酷現實對人的影響。

入選今年台北電影獎劇情長片的《十年台灣》，從2016年於台北電影節放映的香港《十年》發展而來，繼阿比查邦監製、今年坎城影展特別放映的《十年泰國》後接力推出， 勒嘎．舒米、鄒隆娜、呂柏勳、謝沛如、廖克發等五位台灣新銳執導， 從核廢料、外籍移工、傳產出走、多元成家、失眠等主題出發，觸及空污、青貧、少子化等社會現象，想像十年後的台灣從城市到鄉鎮、離島，每一個身份的我們可能面對的情境。而台北電影獎紀錄片入選作品的江偉華《街頭》，深刻紀錄了318學運的抗爭者如何策劃、爭執甚而分裂。這是關於離開廣場，走上街頭的年輕社運者們，在「成為大人」的模糊邊界上，通過失敗、選擇、確認自我樣貌的故事。

公視紀錄觀點製作的紀錄片，長片有曾以《我叫阿銘啦》、《流浪神狗人》、《行者》等作品驚豔影迷的導演陳芯宜新作《尋找乳房》，透過近30位女性的私密對話，道出關於女性們的身體故事，對於生長、性慾和生育這樣私密的選擇是如何思考，更向觀眾提問了旁人對於胖瘦美醜的竊竊私語、嬉笑怒罵，究竟是誰的價值觀？

另外，行之有年的觀點短片，今年也選映了3部作品。以《血琥珀》入選今年台北電影獎紀錄片類的李永超，新作《荃蔴河》將鏡頭對準緬北深山裡的小村落，以一貫的紀實手法貼近緬北人民的生存兩難。在這裡土地不值錢，人們都往鄰近邊界的中國去發財。一對夫妻迎來了他們的第一個小孩，他們必須在繼承父業終日牧羊、與帶著家人離開荃蔴河之間做出選擇。2015年曾入選台北電影獎紀錄片的蘇明彥，新作《伏流》紀錄一群傍水而居的人們，與時間流逝的河邊風景，並將其製作成一部如詩的作品。詹皓中、戴嘉宏《框裡的你》處理台商家庭兩代人的處境，父親離鄉到中國，從最初想像的兩年，至今已過了十八載，視訊螢幕便是日常相見的管道。故鄉和異鄉在時間中模糊了界線，分隔兩地的親人團聚似乎遙遙無期。

公視新創電影出品的劇情短片中，《暴好人》邀來演員陳以文領銜，飾演逆來順受的計程車司機阿崔，總是生活在他人的行程中。在平凡到不值一提的荒謬日子中，他困於莫名的暴力乘客、沒大沒小的兒子、疑似出軌的老婆相處之間，瀕臨崩潰邊緣。當他決定翻轉命運、復仇決行之際，命運卻開了他一場大玩笑。《最後一次溫柔》描述活屍病毒肆虐台灣，民眾全員撤往金門，總是吵嘴的夫妻貴春與阿火錯過船班，只能躲在海防辦公室，貴春手上更出現咬痕，眼看就要變成活屍，結合喪屍電影與鄉土親情，巧妙勾勒上一輩人愛在心裡口難開的可愛性格，楊麗音精彩演出妻子阿火更是可圈可點。

《無生》則是探討台灣急救醫療體系的佳作，張翰飾演的資深消防隊長酒駕釀禍，面對沒有任何身分證件的重症傷患、質疑警消通報程序的值班員警、拒絕表態進行急救的患者親屬、不願挑戰醫院制度的醫護人員，堅持急救究竟是延續寶貴生命還是贖罪？《年尾巴》將故事時間設定於除夕，小女孩終於能夠見到歌手母親。儘管媽媽在五燈獎五度五關，但親戚依舊對她指指點點。忙碌的通告排到大年夜，母親只能短暫陪伴女孩。面對母親的缺席、父親的離世，好強的女孩只能在夜深人靜時獨自面對，劉引商、丁強、樊光耀、謝盈萱一字排開，透過短短的時間打造張力十足的家庭場景。

獨立導演的短片創作同樣不容小覷，《仙草的滋味》描述一對叫賣仙草的小兄弟，生意門可羅雀，直到一位客人隨手將他們的照片放上網分享，仙草推車一夕間大排長龍，卻造成小兄弟間情誼的變質。殘忍的資本遊戲，提早在童稚的笑容上劃下了淚痕。

《河邊公寓》描述小寶一家人搬進新的公寓，小寶在隔壁的空屋搭起了秘密基地，懷著期待又擔心從此被忽略的心情，默默倒數妹妹的來臨。這時，從天而降一位神秘朋友，彷彿是未來的自己那樣一位神秘的朋友，與小寶共度一段獨特的時光。

入選美國棕櫚泉國際影展與日本東京短片節的《姊姊》敘述九〇年代的美國，和家人初移民的小姊姊梁芬渴望融入新環境，因而迷戀當時女孩間流行的彩色蝴蝶髮夾。梁芬對蝴蝶髮夾的執著，混雜著對俗氣妹妹的厭惡，使得母女三人新生活下隱含的張力一觸即發，更刻劃了在90年代末的模糊、曖昧、壓抑氛圍下，移民家庭母女三人的親情 。

《浮草》由馮淬帆、鄧育凱領銜主演，敘述一名少年歷經喪母後，與父親共同陷入了哀傷之中。偶然的機緣下，他在釣魚時結識了一名陌生老者。老者獨居，妻子與少年母親同樣因病過世。兩人惺惺相惜，成了忘年之交，彼此陪伴著走出了悲痛與孤寂。

2018台北電影節套票劃位日是6月9日下午一點，在全台的ibon售票系統的機台開始劃位，超級影癡套票則可以提前一天，在6月8日(五)下午一點至二十三點五十九分搶先劃位開幕片或閉幕片一張。單場票則將於6月13日下午一點開賣！

今年台北電影節特別規劃20周年主題特展《顯影。破格而出：台北電影節20印記》，並於6月8日至9月30日在剝皮寮歷史街區開展，上百件珍貴物件與創作手稿，期待民眾前來一同爬梳臺灣電影這20年來歷經的風華歲月。6月8日開展當晚七時三十分更將於剝皮寮歷史街區戶外放映魏德聖導演《海角七號》，這部國片史上的票房冠軍，在10年前引領了台灣電影再復興的浪潮，更是影迷津津樂道的經典之作，這次包括魏德聖導演、演員范逸臣、田中千繪等「海角幫」也將再度聚首，跟觀眾共度美好的電影之夜。

(中時 )