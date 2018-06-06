大雅區公所充電3合1 電動車不斷電！

2018年06月06日 19:15 中時 陳淑娥

台中市大雅區公所電動機車電池交換站6日啟用，使用電動車民眾不用擔心斷電。（陳淑娥攝）

台中市大雅區公所電動機車電池交換站6日啟用，是全台唯一具備全方位電力補給站的區公所，兼具電動機車充電站、電池交換站、電動汽車充電站3合1，讓使用電動車民眾不用擔心斷電！

大雅區公所Gogoro電池交換站6日啟用，環保局副局長陳宏益表示，台中積極推廣電動機車，建構電動車輛友善使用環境，統計至2018年4月止，全市電動機車數量已達1萬4590輛，是2015年3868輛的3.8倍，電動汽車充電站共299站，電動機車充電站469站，電動機車電池交換站有72站。

林華彬指出，除火力發電廠等燃煤電廠是空汙固定汙染源外，汽機車等移動汙染源也占空汙來源約3分之1，台中市民汽機車總數是6都中最多，如何減少汽機車排放汙染源及提高公共運輸使用量，不容忽視；因此，公所廣設各類型充電站，提升民眾使用電動車的意願。

台中市區公所首座電動機車電池交換站誕生，讓大雅區公所成為最友善的電動車輛使用環境，兼具電動機車充電站、電池交換站、電動汽車充電站3合1，更是全台區公所中唯一具備全方位電力補給站的機關，讓使用電動車的民眾，不用擔心斷電問題！

環保局指出，電動二輪車充電站每站補助經費1萬至1萬3000元，電動汽車充電站每站補助5至6萬元，同時提供市民淘汰二行程機車換購電動二輪車，最高可補助4萬2800元，新購電動二輪車最高補助3萬2500元，歡迎有意願單位及市民踴躍提出申請。

(中時 )