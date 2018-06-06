世足》薩拉肩傷沒那麼嚴重？埃及教頭摃上拉莫斯

2018年06月06日 18:48 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

被譽為「埃及梅西」的明星前鋒薩拉（Mohamed Salah ）在上月的歐冠決賽傷了左肩，為了趕上世足賽仍在與時間賽跑。但被指為兇手的皇家馬德里隊長拉莫斯（Sergio Ramos），日前表示薩拉傷勢「沒那麼嚴重」，讓埃及教頭庫珀（Hector Cuper）憤怒還擊，打起了口水戰。

「拉莫斯說薩拉打個針也許就能繼續踢下半場，但我不是醫生，我也不知道拉莫斯是不是醫生。但若球員在冠軍決賽受傷，只要可以無疑會繼續拚戰，尤其這是歐冠決賽，可能是一輩子只有一次的機會而已。」庫珀在記者會說。

庫珀表示，薩拉受了傷，目前正在復原中，「我們很樂觀他能趕上世足賽，但各種可能性很多，最後還是要醫生說了算。」

拉莫斯是否惡意弄傷薩拉的爭議持續延燒，主要是拉莫斯日前接受《阿斯報》訪問時，對相關指控展開了最新的還擊。特別是也有人質疑，是他故意肘擊利物浦門將卡流斯（Loris Karius）頭部，造成對方腦震盪並兩度離譜失誤丟球。

「薩拉先拉了我的手，然後我倒向一邊，而他另一邊的手臂受傷，他們說是我用柔道招式弄傷他，接著守門員說他撞到我之後腦震盪，」拉莫斯說：「我看乾脆說佛米諾（Roberto Firmino）是因為沾到我的汗才得流感好了。」

拉莫斯說，他賽後就傳訊息關心薩拉，薩拉也回覆說自己很好，「也許他打個針就能繼續踢下半場了，我也常這樣幹。這不是什麼了不起的事情，但似乎只要是拉莫斯做了，大家就很有意見。也可能是皇馬拿了太多年冠軍，人們特別挑剔吧。」

然而，薩拉的回應可能只是回應關心的客套話，而小傷打個止痛針就上，跟肩膀脫臼可是兩碼子事。尤其2015年9月拉莫斯自己也曾在歐冠小組賽肩膀脫臼，隨後幾個月只能偶爾出賽，這次卻將別人類似傷勢講得輕描淡寫，難怪埃及聽了火大。

(中時電子報)