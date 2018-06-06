超受寵！凱特都沒有的待遇 梅根獲女王邀請做這事

梅根在婚後和女王等皇室成員相處融洽。(圖/美聯社)

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中時電子報

英國女王的孫媳婦梅根上個月才正式成為王室的最新成員，不過對於以平民身分嫁入皇室的她，對新生活似乎適應得如魚得水。如今也傳出她十分受到女王的寵愛，還受女王邀請，讓她得以登上皇家專屬列車和女王一起在車上過夜，前往柴郡出席活動，而這可是連王位第2順位繼承人威廉王子的妻子凱特王妃以及哈利王子都沒有過的待遇。

據《每日郵報》報導，英國最新的薩塞克斯公爵夫人梅根受到女王伊莉莎白二世的邀請，將與女王一起登上皇家專屬列車（Royal Train）訪問柴郡，由於路途遙遠，專屬列車將獲在下周三起程，皇家乘客會在車上度過舒服的一夜，並於下周四一早抵達朗柯恩車站。

女王在婚禮上凝視著梅根。(圖/美聯社)

此消息一出，也被外界解讀為女王對梅根寵愛有加，因為這列皇家專屬列車可不是人人都能搭，在現在的皇室成員中，只給英國女王、王夫菲利普親王以及王位第一順位繼承人查爾斯王子以及其妻子卡蜜拉搭乘。劍橋公爵威廉王子也只在2003年的生日活動中使用過一次。

許多年輕的皇室成員都無緣享受這個待遇，像是梅根的丈夫薩塞克斯公爵哈利王子以及王位第2順位繼承人劍橋公爵威廉王子的妻子凱特王妃等人，都還沒有使用過皇家專屬列車。

這輛從1842年就啟用的皇家專屬列車，每趟出行都所費不貲，這列奢華的列車在去年僅出動過14次，就已經花了約90萬英鎊（約新台幣3575萬元）。英國皇室坦承代價不小，但也稱專屬列車對於年事已高的女王來說，是長途旅行的最佳選擇。

除此之外，梅根也會在9日與女王一起出席兵儀式，以慶祝女王92歲的官方生日，屆時她會與哈利王子首次出現於白金漢宮的陽台上。

(中時電子報)

文章來源：Meghan will travel to Cheshire together OVERNIGHT on board the monarch’s official train ahead of their day of engagements

文章來源：The Queen invites Meghan Markle to do something no other young royal has ever done

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