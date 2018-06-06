市府花300萬公帑送市民1塊錢 疑有圖利之嫌

2018年06月06日 18:55 中時 陳世宗

針對花博卡門票內儲值一元，市府未經市議會討論通過、逕自以「好康」為由送給市民！市議員黃馨慧在交通業務質詢時表示，市政府交通局公帑發包3.82億門票代售標案，三立公司須製作300張RFID卡，卡片內有儲值1元、可以免費參觀花博一次，應屬於記名有價票券，但，是誰授權市府可以贈送1塊錢？

交通局長王義川說，目前市民申請花博卡數已達103萬張，廠商依契約規定於製卡時內建1元，該點數僅能供入園使用，無法使用於一般商店消費；另外，市府門票代售委託服務案招標規定一切公開透明，市府並將盡力達成提送市議會審議的花博預算門票收入歲入目標。

黃馨慧說，市府發行「市民卡」，因去年被藍綠議員質詢其他縣市發行「市民卡」績效不佳、使用率低，有浪費公帑之嫌。交通局長王義川改口稱為「花博卡」，最近市府又宣稱此卡為林佳龍給市民的「好康卡」。實際上除免費參觀花博一次與搭乘免費公車外，此張「花博卡」並無其他內建軟體也不具提他功能。

黃馨慧指出，花博卡內有儲值一元，未經市府提案、市議會審議通過，市府逕自以市民個資交換為前提，免費「送」給市民，林佳龍市長動用公帑送錢給市民，是否有圖利之嫌，要求市府政風處介入調查。

王義川表示，花博卡內建1元，並經系統設定為1點，點數並無法於一般商店使用消費，僅能於花博入園使用，廠商依契約規定於製卡時內建1元，並無疑慮。此外，花博卡除可於1天內無限次免費參觀，未來第2次以後入園可半價優惠，同時也具有便利商店小額消費及悠遊卡功能，可搭乘大眾運輸工具，目前申請市民已達103萬張。

(中時 )