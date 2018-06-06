曹佑寧拍吻戲親到忘我 郭書瑤吃驚：怎麼還不停？

2018年06月06日 18:53 中時 林淑娟

《人際關係事務所》首映會。（歐銻銻娛樂）

《人際關係事務所》首映會。（歐銻銻娛樂）

《人際關係事務所》首映會。（歐銻銻娛樂）

郭書瑤和曹佑寧、王柏傑出席新戲首映會。（歐銻銻娛樂）

郭書瑤與曹佑寧、王柏傑在愛奇藝、台視、東森新戲《人際關係事務所》都有親密吻戲，對於導演即興臨時加吻戲，她6日出席首映會時笑說：「有好康的我幹嘛拒絕？」其中一場吻戲，曹佑寧被虧親到忘我、停不了，他害羞解釋是自己太投入了，所以沒聽到導演指令。一旁的郭書瑤則笑說：「小曹反應比較慢啦，通常下完指令，他隔15秒才會接收到。」她當時聽到導演喊卡的指令後，還心想：「怎麼還不停？曹佑寧你到底什麼時候才聽得到呢？」

郭書瑤戲中不僅要熱吻曹佑寧，還有一場使出渾身解數勾引富二代王柏傑的戲，導演要她在王柏傑面前做出高難度瑜珈動作，王柏傑被問有被勾引到嗎？他大笑說：「她把自己扭曲到一個極致，那是很極限的瑜珈動作，一點都不性感，動作太詭異了，有點可怕，不是常人可以做得到。所以我是抱著敬佩的心態。」瑤瑤則自嘲：「我想成為一個會勾引人的人，但真的超難的！」

瑤瑤和王以綸熱戀後頻頻被捕捉到親密畫面，近期她在公開場合也一改過去有話直說風格，僅對媒體維持基本禮貌，相關話題明顯不想多聊。就連她跟王柏傑及曹佑寧都有吻戲，王柏傑開玩笑幫記者問她：「另一半會吃醋嗎？」瑤瑤也臉紅嬌喊：「王柏傑！」閃躲但不回答。事後記者再問她，她又把問題推回給王柏傑。

馬志翔劇中飾演沒有生意頭腦的書店老闆，和曹佑寧有不少對手戲，這是兩人繼《KANO》後再度合作，曹佑寧說，這次感覺和馬導更親近一點了，比較敢跟他說話聊天，「以前馬導更像我的教練，我不太敢跟他講話」。這次合作，有幾場戲拍完後，馬導都會過來對他拍個肩、比個讚，「不用多說或多做什麼，就可以感受到他給我的鼓勵，像是來自老師般的鼓勵」。馬志翔聽了先搞笑反駁：「是哥哥！」接著大讚曹佑寧表現很好，驚訝他進步這麼多，演出時很輕鬆自在，「放輕鬆對演員是很難的一關，發現他已經突破這一塊」。拍戲過程中也不用給他建議，只會互相討論，因為他已經長大了。他並坦言自己以前對曹比較兇、是因為對他期望很大，所以較嚴厲。

從小學就是棒球國手的曹佑寧，已經離開棒球界2年多，這次劇組還為他加了棒球打擊場的戲讓他重拾熟悉的棒球，「棒球對我來說魅力還是在，加上有馬導，又讓我想到《KANO》」。王柏傑則自爆拍這場戲時，劇組已幫他把球速調到最慢的「80」，他仍完全打不到球，結果曹佑寧調「140」卻「隨便揮都有」，這才發現原來棒球這麼難，也感受到曹佑寧的厲害，「小曹馬上變曹哥！」曹佑寧笑說，當下確實心想「終於換我帥一波了，平常都是他在帥」。

《人際關係事務所》由歐銻銻娛樂製作，郭書瑤、曹佑寧、王柏傑、馬志翔、孫可芳、陽靚、歐陽倫和劉國劭等人主演，瑤瑤戲裡跳水又跳樓，要呼曹佑寧巴掌，還要用力咬他，曹佑寧被問感受時傻笑回：「開心啊，可以被瑤瑤咬！」瑤瑤還爆料，拍跳樓戲過程中，曹佑寧因怕高超驚慌，她說：「當時約在三、四層樓高，我一直探頭想看底下的工作人員，還開心跟大家打招呼，但小曹超害怕，一直叫我進來一點，進來一點，他超緊張。」對此曹佑寧笑說：「我是怕小石頭掉下來會打到她，在保護她啦！」但也坦言自己的確怕高，跳飛機、高空彈跳都不敢，還是比較喜歡踏實站在地面上的感覺。

(中時 )