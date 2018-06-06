香港首富李嘉誠再出手 豪擲1億買佛像

2018年06月06日 19:05 中時電子報 綜合報導

戴忠仁今天看到難得一件的水月觀音銅像。（戴忠仁提供）

這尊唐至五代的水月觀音八月份在台北公開拍賣。（戴忠仁提供）

剛結束的香港佳士得拍賣，市場反應冷靜，但其中一尊遼金時期的木雕水月觀音，以港幣3010萬元(約新台幣1.1億)成交，買家是香港首富李嘉誠。而今天資深主播戴忠仁就發現一尊難得的水月觀音佛像，他表示看到這佛像就像發掘獨家新聞一樣興奮！

今年三月，戴忠仁就獨家公開香港首富李嘉誠買走了前台灣首富蔡辰男收藏的佛像，當時他就指出，李嘉誠目前鎖定漢傳佛像的現象對市場影響值得注意。果然這次精品再現時，李嘉誠又豪邁出手買下這尊來歷顯赫的水月觀音，在上個世紀這件觀音是馬丁艾德曼(Martin Erdmann)的收藏，馬丁艾德曼也是一位富豪，他曾是美國美國銀行家也是紐約證券交易所的董事。

戴忠仁說，水月觀音是中外藏家和信徒都喜歡的造型，而今天下午他意外地看到一件很精彩的水月觀音金銅佛，研判這是唐到五代的作品。身為佛教徒的戴忠仁表示，水月觀音是中國漢人在唐朝中葉獨創的佛像造型，隨著逐漸風行，宋金時期水月觀音的藝術造象更是普遍。

現藏於美國納爾遜藝術博物館的遼代木雕彩繪水月觀音菩薩像，就是世界公認的巨作。戴忠仁指出，他今天看到的這件銅佛，雖然鎏金已失，但無損氣韻，線條優美，非常難得，

戴忠仁表示雖然唐朝到五代的金銅佛像不少，但是水月觀音造像的金銅佛保存下來的寥寥可數。在北京的中國國家博物館有一件五代鎏金銅水月觀音像，是1957年浙江金華萬佛塔地宮出土，這也是中國現存最早的金銅水月觀音。因此，戴忠仁今天見到這件即將在今年八月底於台北沐春堂拍賣的水月觀音感到特別的難得和興奮。

這次香港拍賣中，最重要的三件佛像拍品，其中有兩件是來自台灣。因此戴忠仁今天在台北看到這尊水月觀音時，不禁佩服台灣藏家的眼力一直居於領先地位。

(中時電子報)