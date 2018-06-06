自己動手灌食 胃造瘻告別鼻胃管

進行胃造瘻後可自己動手灌食，提升生活品質並降低併發症產生。（陳淑娥攝）

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蔡松茂醫師檢查胃造瘻裝置情形。（陳淑娥攝）

55歲林先生11年前確診罹患鼻咽癌3期，追踨情況良好，但放射治療造成吞嚥困難，進食過程中不斷嗆到，反覆感染、發燒再發展成肺炎，隨著進食量愈來愈少狂瘦，最終進行胃造瘻後自己動手灌食，提升生活品質並降低併發症產生。

台中慈濟醫院肝膽腸胃科蔡松茂醫師表示，當病人吞嚥困難，透過鼻胃管提供必要營養是普遍的醫療措施，但針對灌食達6個月以上的病人，可以將胃造瘻納入另一種選擇。

蔡松茂說，「經皮內視鏡胃造口(Percutaneous endoscopic gastrostomy;PEG)」是國人所稱的「胃造瘻」，歐美國家於1980年開始推展，藉由內視鏡協助下作腹部定位及胃造瘻管置入，大部分病人僅需皮膚的局部麻醉且傷口僅有約1至1.5公分左右，大幅減少外科手術胃造口的麻醉及手術風險。

他指出，內視鏡胃造瘻手術，在輕度鎮靜下無痛執行，一體成形的管子，分為0.6至0.8公分的管徑，大一點的可以灌蔬菜汁或稀的粥、精力湯。林先生呼籲有一樣困擾的病友儘早做胃造瘻手術，不要等到營養沒吸收，連肺都壞了才想做，萬一肺部受損只剩70%的功能，那就得不償失。

蔡松茂補充說，有些病人不適合內科胃造瘻口，包括胃腹曾做過手術、結構有改變或是胃附近的腸子沾黏，還有食道、咽喉腫瘤太大堵住通道，透過內視鏡有難度或有腹水等情形，由相輔相成的外科團隊接手。

(中時 )

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