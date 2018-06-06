雜誌調查：8成中年人竟恐懼活到100歲 原因是...

2018年06月06日 19:31 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

過往的社會，從年輕到中年，有人教你如何求學、找工作，並在經驗中修習戀愛、婚姻學分，卻沒人告訴你到了人生的下半場，要用什麼心態面對退休生活？電影《高年級實習生》中，勞勃狄尼洛飾演的公司副總班（Ben）退休後，到時裝網站擔任「實習生」，與比他年輕40歲的創辦人茱兒（Jules）上演精彩對手戲，班豐富的生活哲學與人生智慧，不僅成功跨越年齡代溝，更為高齡的自己開創新道路。

根據內政部統計，今年3月，台灣正式邁入高齡社會。隨著國人平均壽命增加，傳統「求學20年、就業30年、退休20年」的模式將被打破，《康健雜誌》特別關注此課題，於2017年進行「中年世代活到100+歲態度大調查」，結果顯示，高達8成以上的中年人不想活到100歲。為了協助中年世代找到退休後「第三人生」的生活方式，《康健雜誌》攜手中國信託、益品書屋創立「樂退大學堂」，讓國人輕鬆迎接人生「延長賽」。

圖／康健雜誌

《康健雜誌》社長李瑟。圖片來源：康健雜誌

《四大方向 積極面對退休生活》

《康健雜誌》社長李瑟開場時說：「許多男性在退休後，被視為坐在家裡的『大家具』。」引發現場聽眾共鳴，接著她針對如何在退休後積極面對生活，提出4大方向：

1.健康

當「長命百歲」不再只是祝福話語，而成為現實發生的情況，除了壽命延長之外，活得健康也至為重要。

2.財富

年輕時辛苦打拚，年老後如何善用、分配賺來的金錢，成為「富足」自我及傳承的關鍵。

3.關係

現代人忙於工作，沒時間和家人互動，然而退休後回歸家庭，學會與家人相處的秘訣，「讓我們在人生最後的時刻用愛戰勝恐懼」。

4.價值

中國信託銀行個人金融執行長李玉秋。圖片來源：康健雜誌

面對年老的漫漫長路，許多長輩呆坐門口，眼神透露著孤獨，因為「從來沒有人教我們如何度過退休生活」，尤其，當退休的時間從20年延長到40年，「活得有意義」才能讓人生的第三幕拉長卻不失精彩。

益品書屋創辦人戴勝益。圖片來源：康健雜誌

《越老越有價值的本錢》

益品書屋創辦人戴勝益則說，對於退休議題，自己沒有理論、只有實務。卸下王品集團董事長的職務後，深感運動的重要性，從以前就力求每天運動的他，不僅27年來都沒感冒，甚至藉此創造「樂活」的第三人生。

他也提出對台灣社會現況的觀察，「坦白說，兒女成年、成家後搬出去住，才會孝順父母，一直與父母同住，反而不孝順」；還有，過世前別將不動產過戶，「手上握有不動產，才能確保自己越老越值錢，自己留有財產，兒女也不用擔心你老了怎麼辦。」他強調，若退休前就擁有財富，60歲過後做的事情，便不再只將眼光放在「賺錢」，應該懂得回饋社會。

銀享全球共同創辦人楊寧茵。圖片來源：康健雜誌

《借鏡國際 放眼未來》

銀享全球共同創辦人楊寧茵分享自身到國際參訪的經驗，像是美國一家組織ENCORE，專門協助中高齡退休人士發揮專長、經驗來成就自我，並實現社會共好。他們發現，加州聖荷西市政府需要更新IT設計系統，但面臨經費有限、年輕人被高薪挖角的問題，因此，媒合知名半導體公司Intel的退休員工，至市政府擔任半年至1年的專案經理，成功解決地方需求。她認為，這樣的模式值得台灣借鏡，若政府與民間合作，「第三人生」將可望成為台灣未來的動能。

「樂退大學堂」的上課鐘聲已然響起，你準備好了嗎？

(中時電子報)