金酒參加2國際大賽 再拿下近50個獎項

2018年06月06日 19:44 中時 李金生

金門酒廠參加國際烈酒大賽大放異彩，縣府祕書長林德恭（右二）、金酒董事長呂瑞泰（右一）、金酒總經理張鳴仁（左一）與金門縣酒類同業公會理事長陳再德（左二）一起向鄉親宣布好消息。（李金生攝）

金門高粱酒揚名中外，今年參加「2018舊金山世界烈酒大賽」、「2018紐約終極烈酒挑戰賽」再度大放異彩，拿下近50個獎項，成績十分耀眼。

金酒公司指出，「舊金山世界烈酒大賽」為國際知名的烈酒大賽之一，今年超過65個國家2469品項參加競賽，寫下歷年來新高紀錄；「紐約終極烈酒挑戰賽」也有來自全球30多個國家1000多款產品參加角逐。近年在國際知名烈酒大賽中頻繁參賽的高粱酒，也因為在國際舞臺嶄露頭角，成為新興的酒類代表。

金門酒廠今年在這2項國際大賽中均有亮眼表現，在「2018舊金山世界烈酒大賽」獲得雙金牌獎，包括0.6L-46度寶月泉酒、0.6-46度迎賓酒、0.6L-66度陳年大麴酒等3款酒品，另有戰酒黑金龍、金酒珍品、特優、純麥酒、陳年高粱酒等5款酒品獲得金牌獎。在「2018紐約終極烈酒挑戰賽」中則有0.5L-56度金酒珍品及0.5L-58度高粱酒獲得最終決賽入圍獎，其中金酒珍品更獲得調酒推薦5顆星的認可。

2項賽事共計獲得近50個獎項，再次證明金門酒廠酒品品質的實力，金門酒廠今天特地舉辦發佈會，並在現場展示獲獎酒品，與鄉親分享得獎的喜悅和榮耀。

金門酒廠表示，金門酒廠作為一個永續發展的品牌，產品的核心價值就是品質，唯有純粹不變，才能在市場上立足，通過這幾年來參加國際烈酒大賽，更不斷證明金門酒廠的酒品的品質是值得信賴，未來更會秉持品質第一的信念釀酒，而每位鄉親的支持與信賴，正是金酒不斷向前的動力。

(中時 )