警察行賄？嘉義縣刑警大隊員警粉墨登場 宣傳反賄選

2018年06月06日 19:43 中時 呂妍庭

嘉義縣刑警大隊員警粉墨登場，演出行賄戲碼，過程逼真又逗趣。（呂妍庭攝）

嘉義縣刑警大隊員警粉墨登場，演出行賄戲碼，過程逼真又逗趣。（呂妍庭攝）

嘉義縣刑警大隊員警粉墨登場，演出行賄戲碼，過程逼真又逗趣。（呂妍庭攝）

隨年底五合一選舉將屆，嘉義縣水上分局6日下午舉辦反賄選治安座談會，現場除灌輸民眾不要買票、賣票觀念，嘉義縣刑警大隊員警也粉墨登場，演出行賄戲碼，過程逼真又逗趣，看得台下觀眾開懷大笑。

水上分局特地選在知名觀光工廠「白人牙膏」舉辦107年度「社區治安會議暨察賄選防制暴力宣導會議」，廣邀水上鄉、太保市和鹿草鄉鄉鎮市長、民代、村里長近百人出席，嘉義地檢署檢察長郭珍妮、主任檢察官郭志明、縣警察局長陳博珍、水上鄉長劉敬祥、縣議員詹琬蓁、太保市農會總幹事黃麗貞等人都到場。

郭珍妮表示，上屆立委選舉，水上鄉遭舉報賄選情況最嚴重，嘉義地檢署光上屆縣長和立委選舉，已發出700多萬元的檢舉獎金，呼籲民眾除自己不要買賣票，也應踴躍檢舉賺獎金。現場並由4名刑大員警演出鄰長行賄喬段，因台詞口語化，演員表情生動，台下觀眾看得很有感，笑聲不斷，至於初試啼聲，從警察變演員的幹員都說第一次登台演短劇很緊張，幸好沒有笑場，相信也加深台下觀眾對反賄選的印象。

(中時 )