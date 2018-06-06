台中人氣名店「bistro88」首推夢幻和牛堡

2018年06月06日 20:10 工商 曾麗芳

bistro88餐廳6月晚餐單點菜單全面更新，持續挑戰台中饕客的味蕾。（圖／曾麗芳）

搶攻早午餐市場商機，位於台中市公益路商圈的人氣名店「bistro88」歡慶6周年，繼推出熱銷的「龍蝦三明治」之後，6月中再推出強調100％日本和牛肉製成的漢堡-「九州鹿耳島夢幻和牛堡」。搭配周年慶活動，6/11~6/30平日午餐、晚餐時段，前5客和牛堡祭出5折優惠！

bistro88自2016年起加入早午餐市場，為了抓住顧客的喜好，bistro88每季更換早午餐菜色，不僅推出走平價路線、洛杉磯鬆餅180元起，也大膽推出活龍蝦製作的龍蝦三明治，單份680元的價格，引發台中龍蝦三明治風潮。

由於bistro88位於台中公益路一級餐飲戰區，為了在連鎖品牌林立的公益路屹立不搖，菜色不斷推陳出新，6月晚餐單點菜單全面更新，持續挑戰台中饕客的味蕾。

其中，「九州鹿耳島夢幻和牛堡」是主廚嚴選日本鹿兒島和牛打造的無敵漢堡。強調以100％純和牛製作厚切炙烤至七分熟，鎖住肉汁，搭配墨西哥辣椒與酸黃瓜，帶出層次感，最後刷上私房醬汁。每份售價880元＋10％。

至於晚餐則推出許多單點新菜色，包括「三星蔥酒醋燻鴨披薩」，底醬為主廚密製青蔥醬，加上酸甜的巴薩米克醋及味道恰到好處的煙燻鴨絲，最後撒上滿滿的宜蘭三星蔥。

還有，「水果卡士達乳酪星星披薩」，五芒星形狀的甜披薩，使用甜甜的卡士達奶油搭配馬札瑞拉起司，撒上滿滿的綜合當季鮮果丁，是適合夏天的甜點。

另有義大利波隆那肉醬千層麵、檸檬酸辣青木瓜絲牛肉冷麵、西班牙番紅花海鮮燉飯等新菜色搶市。

(工商 )