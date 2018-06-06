遭侯孝賢嗆：這不會賣啦！ 導演揭秘18年前《命帶追逐》

2018年06月06日 19:44 中時 徐桐炘

電影《命帶追逐》曾一舉入選2001年坎城影展導演雙週單元，更獲得第3屆台北電影節年度最佳影片和年度新人導演獎，今年完成數位修復後，入選第20屆台北電影節經典修復單元，但預告中一句監製侯孝賢的話：「這不會賣啦！」網路上意外成為討論熱點，導演同時也揭密了這部電影真正的故事起源！

蕭雅全表示原本電影是從一位生活很無聊的大體美容師出發，在反覆洗屍體的過程中，異想天開印下各種屍體的掌紋，拼湊出每個亡者的人生故事，然後推敲每個人生前的命運。在意外捲入一場詐領保險金的糾紛，決定跑路的時候，她自嘲一句：「我命帶追逐。」

故事卻從停屍間換成當鋪，蕭雅全表示可能是當鋪給予他許多「無奈」的感覺，同時也對當鋪的那股神秘感所吸引。而男主角林東清劇中的台詞：「我有繼承遺產的好運？是當舖？還是中風？」其實來自於導演的家族故事，由於外祖父母皆因中風過世，讓高血壓的導演母親常把「我家有血管毛病」放在嘴邊，意外促成《命帶追逐》

該片講述男主角林東清在一場摔車意外後失去右手掌紋，幫他包紮的護士恭喜他，命運從此不再因掌紋所困，看不見未來讓他感到自由，之後在千禧年的網路聊天室裡，他與醫院的護士Eiko重逢，她卻為了愛情，試著找回東清失去的掌紋...。《命帶追逐》2018數位修復版將在7月13日正式上映。

(中時 )