夜問打權》美艦通過台海 改變軍售方式 挺台或害台？

2018年06月06日 19:47 中時電子報 綜合報導

訪德獲節電靈感？國發會主委陳美伶語出驚人，提到德國幾乎沒裝冷氣，屋內卻不會熱，建議台灣應該從建築設計做改善！建議效仿德國不裝冷氣？！網友酸:北極也不用裝!

不滿遭酸高薪實習生！吳音寧喊冤:我月薪14萬！北市議員戴錫欽打臉！月薪14萬.每月加給2萬.4.4個月年終!年薪248萬?吳音寧：是的！原來吳音寧年薪不是250萬！是…248萬？高級實習生.送殘菜.魚翅宴.送酒…吳音寧風波不斷！

民進黨創黨元老幾全離去！鐮刀派收割榮華富貴？呂秀蓮批失去黨魂黨德，向民進黨說byebye？不忍了！呂副：我要做自由人！開始講良心話！批假仙救不了台灣，搥桌.落淚.說良心話…呂秀蓮對民進黨心寒？對民進黨徹底絕望！呂副：不忍看台灣淪亡，含淚喊切腹？

美將派軍艦通過台海.改變對台軍售方式？這是再挺台？還是害台？美軍艦進台海挺蔡英文？環時：美軍艦最好離台海遠一點！陸軍頻繞台，兩岸敏感時刻！美派軍艦通台海，示威？激怒？華春瑩:美要慎重處理涉台問題！支持美在南海，英法也加入抗中？陸媒:刷存在感！

一國兩區vs.一邊一國，兩岸到底是什麼關係？視陸為境外敵對勢力、稱中國 ，蔡政府的兩岸定位？憲法明定兩岸是一國兩區，台獨違憲！無法無天無人能治？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

鍾佳濱(立法委員)

康仁俊 (資深媒體人)

(中時電子報)