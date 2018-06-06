夜問打權》美艦通過台海 改變軍售方式 挺台或害台？

《夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、葉耀鵬、王育敏、鍾佳濱、康仁俊。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

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今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

鍾佳濱(立法委員)

康仁俊 (資深媒體人)

(中時電子報)

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