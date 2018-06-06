《慾望城市》遇上格雷總裁！ 四大影后加持《高年級姐妹會》

黛安基頓(Diane Keaton)、珍芳達(Jane Fonda)、甘蒂絲柏根(Candice Bergen)以及瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen)同台飆戲。（威視提供）

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爆笑喜劇《高年級姐妹會》集結好萊塢最傳奇的四大金獎影后：黛安基頓(Diane Keaton)、珍芳達(Jane Fonda)、甘蒂絲柏根(Candice Bergen)以及瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen)同台飆戲，電影描述四位相識了大半輩子的熟齡女子，在一次讀書會的因緣際會下讀了《格雷的五十道陰影》這本暢銷全球的情慾小說，從此顛覆了她們過往對人生的看法，被喻為是「當《慾望城市》遇上格雷總裁」。

導演兼編劇比爾霍爾德是初次執導電影，破天荒地邀請到四位好萊塢的傳奇金獎影后同台演出，他抑止不住興奮地表示：「《高年級姐妹會》的成功都要歸功於她們四位影后，我只是在旁邊確認攝影機的方向沒錯，其餘就是站在一旁見證魔法的誕生，我想不到比我更幸運的導演了！」

其實在籌備前期，並不是全然的如此幸運，比爾起初將電影版權賣給一家製作公司，案子卻被耽擱了兩年之久，一問之下才知道對方希望可以找到比較年輕的演員來演出《高年級姐妹會》，這讓他非常失望：「他們根本不了解這部電影的意義！」最後決定自己將版權買回來製作。

比爾進一步解釋：「無論是在社會上，或是在好萊塢，都對於熟女有許多既定的刻板印象，使得這些熟女相信自己已經和時代脫節了。但其實變老才是人生最精彩的一幕，我們要去改變的應該是大眾對熟女的看法。」因抱持這樣的信念，導演才會創作出《高年級姐妹會》這部真實刻劃現代社會縮影的女力當道電影該片將於7月13日全台上映。

https://www.youtube.com/watch?v=l2Uo0jv77Ug

(中時 )

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