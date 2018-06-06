著火冒煙莒光號車齡36年 台鐵將逐步汰換

2018年06月06日 19:57 中時 王思慧

今天台鐵觀光列車驚傳著火冒煙，台鐵表示，51次觀光列車，今天下午1時21分剛駛離台東瀧溪站後，就發現第7節車廂著火，開了9分鐘在金崙站暫停，立即把第7節車廂卸除，無影響其他列車，但車上約160名旅客嚇得不輕。台鐵表示，該列車是老舊車輛，線路老化才會故障，未來會逐步汰換168輛有摺疊門的莒光號車廂。

台鐵機務處檢段股長蕭元鎔表示，發生起火冒煙的莒光號車齡已36年，初步研判是線路老化，電器迴路過載，再加上天氣炎熱，時間一久空調線路脆弱發熱，就可能會發生意外；而在夏季最容易發生冷氣過載故障，不過不影響列車行駛，1年內因老舊莒光號故障導致誤點，不超過10件。

台鐵日前已推動購車計畫，將花費近千億元，採購600輛城際客車、520輛區間客車、107輛機車、60輛支線混合動力客車；其中520輛區間客車標案採最有利標，已選出唯一投標的韓國鐵路車輛製造公司Hyundai Rotem，預計最快6月上旬或中旬就可簽約，20輛第一批新車將於2019年底交車，最快2020年底可投入營運，逐步汰換老舊車輛。

蕭元鎔指出，台鐵老舊莒光號約有300輛、復興號約有100輛，預計將優先淘汰168輛有摺疊門的莒光號車廂，其他自動門莒光號車廂也會陸續汰換，至於復興號現在已很少使用，未來新車到位後，也都會換掉。

台鐵機務處車輛科科長蕭建廷表示，目前台鐵共有2373輛客車，平均車齡為21.61年，其中608輛已超過30年客車年限，佔25.62%，已達四分之一；還有高達271輛車齡超過40年，佔約11.42%。

台鐵預計將採購上千輛通勤區間車和城際客車，預計約10月左右將決標，將於2020年底前交第一批新車，希望能在2024年淘汰全部高齡老車。

(中時 )