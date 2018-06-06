知本2000戶大停電兇手找到了！台電：都是「牠」害的

白蟻喜愛啃食電纜，常造成意外跳電事故，圖為台電電纜被白蟻啃蝕破皮畫面。（台電提供）

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中時電子報
／綜合報導

上月26日晚間，台東知本地區無預警大停電，將近2000戶在一小時內無電可用，今天台電公布停電原因，但不是大家想的用電過量，而是白蟻啃食所造成的。

根據《蘋果》報導，5月26日晚間10:00到11:00，台東知本無預警大停電，有1879戶在這一小時內無電可用，整個知本地區黑壓壓一片。消息傳開後，不少網友推定又是用電過量造成供電不足惹禍，紛紛開酸「這就是所謂的用愛發電」。

不過日前台電公司清查事故電纜，發現兇手竟是白蟻，電纜被白蟻啃蝕過後，分泌物腐蝕電線外皮，絕緣失效後，就引起了接地短路，造成大停電。

台電人員表示通常這種情況發生時，連帶蟻窩也都會被電得焦黑，但更多的情況是白蟻早已酒足飯飽搬家了，留下的蟻酸依舊持續侵蝕電纜造成短路。一般白蟻在天冷時躲到地底築巢，回春時會因地底悶熱而搬家，但這時反而是用電高峰，留下的蟻酸持續侵蝕電線造成這次大停電情形。

事實上台灣時常因白蟻而造成停電事故，台電統計，每年有30多件地下電纜因白蟻啃食而跳電意外，動輒造成千戶停電，竹科也是受害者之一。目前台電是動用「藥劑噴灑」與「更換防蟻纜線」兩大對策對付白蟻，雖無法完全根絕，但蟲害跳電事故已有改善。

(中時電子報)

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