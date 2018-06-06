土城區信仰中心震安宮 捐贈雙乘坐復康巴士

2018年06月06日 20:08 中時 陳俊雄

震安宮主委張英智〈右〉、住持李松熶〈左〉將大鑰匙交給朱立倫。（陳俊雄翻攝）

土城區信仰中心震安宮迎接37週年宮慶，5日晚間捐贈一輛價值175萬元的雙乘坐復康巴士給新北市政府，由朱立倫市長代表受贈，由於連月乾旱，當朱立倫抵達震安宮時正下起傾盆大雨，震安宮住持李松熶喜出望外，直說是五年千歲靈感，天降甘霖，以紓解旱象。朱立倫則率市府民政、社會、交通等局首長，與市議員和里長等人一同上香祈福，祈求五年千歲保佑國泰民安、風調雨順。

震安宮係於民國71年由土城耆老張神持等21人，與從雲林北上打拼的李松熶等鄉親，專程南下雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮，分靈盧府千歲北上供奉，安座於土城區慶安街，地方並推舉簡省三為首屆主委，因香火日益鼎盛，於76年喬遷忠義路24號之1現址，並陸續恭迎五年千歲聖駕，以保佑善男信女。

朱立倫表示，震安宮是土城民眾重要的信仰中心，廟方長年熱心公益，扶弱濟貧，並配合市府推動各項活動，包括老人共餐、關懷弱勢兒少、獎助學子等，這次又將信眾所捐獻的點滴愛心，購買雙乘坐復康巴士捐給市府，幫助身障及失能長輩出門方便，值得嘉許。

震安宮住持李松熶表示，感謝朱市長對土城居民的照顧，籌設大型醫院並督促興建進度，讓原預計要到109年才能營運的土城醫院，可以提早到108年就能落成啟用，屆時震安宮會再捐贈醫院所需要的輪椅等輔具，共同服務、嘉惠地方民眾。

捐贈儀式由震安宮主任委員張英智代表將復康巴士大鑰匙交給朱立倫，朱立倫回贈感謝牌。民政局長江俊霆、社會局副局長林昭文、交通局副局長林麗珠、市議員林金結、黃永昌，以及土城區長楊志宏、里長聯誼會會長廖特青和多位里長均參加捐贈儀式。

(中時 )