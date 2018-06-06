觀光局鎖定日本自由行觀光客 推廣行銷台灣旅遊

2018年06月06日 20:09 中時 王思慧

觀光局長周永暉（左）和中信兄弟總教練林威助（右）出席阪神甲子園棒球賽。（觀光局提供）

觀光局長周永暉（左）特別向大阪觀光局理事長溝畑宏推介台灣美食。（觀光局提供）

交通部觀光局重視西日本地區多元市場開發，結合在6月阪神甲子園球場舉辦台灣日，特別展出李明道（AKIBO）老師「1001號機器人」推薦台灣設計之旅，並以山陽電鐵「Meet Colors!台灣」號彩繪列車宣傳台灣觀光魅力。

為吸引更多自由行及重遊客群訪台，觀光局與日本產經新聞合作，於6月3日至10日在大阪市內展出李明道（AKIBO）老師的「1001號機器人mr.ten與miss.one」等作品，並推薦其展示於台灣各地的公共藝術作品如台東鐵花村、台南藍晒圖文創園區、集集線、南港車站等地，並製作公共藝術作品地圖，向關西地區民眾宣傳台灣當代藝術，值得用五感去體會台灣設計旅新魅力。

目前日本來台旅客中自由行已達七成，觀光局於6月5日至6日兩日假阪神甲子園球場辦理台灣日，本活動與台灣虎航及阪神甲子園球場三方合作，在阪神電鐵及甲子園球場邀請下，觀光局長周永暉參與開球及為台灣日活動展開序幕，透過大型運動交流推廣，有助深化台日觀光市場。

現場球迷們對台灣日感受到台灣的熱情與魅力，加上今年邀請前效力於阪神虎隊及擁有許多日本球迷的現職中信兄弟林威助總教練及中職球團4隊女啦啦隊助陣，同時球場內設有台灣觀光宣傳攤位暨播放台灣觀光廣告，喔熊組長與阪神隊吉祥物及超人氣的芒果冰等共同推廣。

交通部觀光局與山陽電鐵合作的「Meet Colors!台灣」號彩繪列車，大受好評。觀光局加強宣傳為持續以鐵道友好交流，重新整理及增加地貼，整體計劃延長該彩繪列車刊登期程至2020年6月，也配合寶島仲夏節的海灣輕旅行概念，將日月潭自行車道及離島生態自然等實景彩繪於電車內，讓列車乘客彷彿身歷其境，受到日本媒體重視。

觀光局局長周永暉與山陽電鐵社長上門一裕，在6月6日共同參與彩繪紙版列車模型活動，並與日本龜山車站附近的兵庫縣姬路市手柄國小學生視訊連缐，鼓勵及謝謝小朋友參加運用紙版的台灣號列車模型，彩繪出自己家鄉的魅力，手柄小學的彩繪列車作品與宜蘭梗枋國小相互交流聯展，更能深化台日友好關係，期運用海灣及設計等話題強化彼此交流。

(中時 )