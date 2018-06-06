正修科大為餐飲生鋪路拜師廚藝大師駱進漢

2018年06月06日 20:29 中時 林雅惠

餐飲系學生進行跪拜禮等儀式，並由師傅交接廚具，象徵薪火傳承。（林雅惠攝）

由正修科大校友與職涯發展中心舉辦的「薪火相傳拜師儀式」6日盛大登場，餐飲系同學一字排開高跪姿呈束脩行跪拜禮，一年級同學楊淳媚及王政智首次跪拜師傅心中感到震撼又很感動，肩負成為大廚師的使命，表示未來四年一定要好好向老師學習。

正修科大校友與職涯發展中心舉辦「薪火相傳拜師儀式」，由世界廚藝邀請賽冠軍、北京第六屆世界烹飪大賽冷、熱金牌大師駱進漢，為餐飲系同學進行「拜師儀式與演講」，透過大師勉勵，讓學生進入職場更有信心。

6位餐飲系一年級生在薪火相傳拜師儀式開始時一字排開站在駱進漢師傅、校長龔瑞璋及餐飲系老師面前，先由拜師代表取束脩、行跪拜禮、呈束脩，再請駱進漢取廚師帽、為拜師代表戴帽、起立、行鞠躬禮，並由駱進漢師傅交接廚具，象徵薪火傳承。

餐飲系一年級同學楊淳媚說，當她跪下那一刻心中很感動，感謝老師對她們的指導。王政智同學說，能夠向這麼有權威的師傅學習，心中既緊張又興奮，希望以後能像師傅一樣厲害。

駱進漢師傅以親身經歷勸勉學生，從17歲一腳踏進餐飲業，一學29年，回首來時路，可說是酸甜苦辣在心頭，鼓勵學生最重要的是不斷學習、精進再精進。

(中時 )