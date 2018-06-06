傅達仁花300萬迎「最後一天」 元配、紅粉知己都來了

傅達仁老婆鄭貽（左圖右1，紅衣）和紅粉知己陳小姐（左圖左3，黑衣）都出現。（圖／取自傅達仁臉書）

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中時電子報
傅達仁與兒子背影。（圖／取自傅達仁臉書）
傅達仁發文。（圖／取自傅達仁臉書）

86歲前體育主播傅達仁因罹患胰臟癌，上月底二度飛赴瑞士，準備明(7日)執行安樂死，今台灣時間晚間7時多，他在臉書曬出「人生的最後一天」，除了感謝主讓他活了86歲6個月又6日外，也透露自己前後花了300萬求「客死蘇黎世」，「心中有平安，也沒有遺憾！」

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傅達仁今接受不少媒體電訪，證實當地時間明天上午約11時將接受安樂死，用「最後一通電話」豁達向台灣媒體道別，期間駐瑞士大使等人紛紛出現挽留他，但他每天腹痛吞嗎啡、跌倒、嘔吐，不堪折騰仍決心尋死。稍早他PO照紀念人生的「最後一天」，可見他的老婆鄭貽、兒子傅俊豪、與紅粉知己陳小姐都現身陪他走最後一程。

傅達仁稍早說：「今天是我最後一天，全家早上陪我逛公園。我爸是二戰為國捐軀，抗戰陣亡的將軍，所以我要求『尊嚴』給我6月6日斷腸時，聯軍在麥帥指揮下諾曼第勝利成功，求他們给我這日，他們說已有兩人定走此日，我順服上帝的決定！」

走到生命盡頭，傅達仁感謝家人的溫暖支撐，也感謝主讓他沒在中途因嗎啡過量、或跌倒等其他因素死亡，最後強調：「為了公平正義、法治、人權，來兩次，盤纏300萬，客死蘇黎世，心中有平安，也沒有遺憾！」

傅達仁去年推出自傳，坦承除了和饒梨珍、鄭貽分別有一段婚姻，其實還有段「2.5次婚姻」，他50多歲時迎來兒子傅俊豪，並在書中坦承兒子是他與紅粉知己所生，此事當時對元配鄭貽打擊不小，但鄭貽選擇包容，並扛起照顧兒子責任，而該名紅粉知己最後成了傅達仁的家人，相伴30多年，傅達仁形容：「應是半個夫人」。

(中時電子報)

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