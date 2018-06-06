農委會加碼 以每公斤5元收購格外品青香蕉

農委會宣布加碼，以每公斤5元收購格外品青香蕉，圖為合格品青香蕉。（圖／農委會提供）

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為加速搶救香蕉價格，農委會農糧署今晚宣布再加碼。原本以每公斤3元向農民購買格外品青香蕉，為體恤蕉農的辛勞及保障其收益，將加碼至每公斤5元，希望加速打消格外品，紓緩產地供貨壓力。

農糧署副署長蘇茂祥表示，自5月31日啟動青香蕉格外品去化措施，4日再宣布由收購2000公噸增至5000公噸；截至5日止已去化51公噸，仍在加快腳步進行。不過最近氣候持續維持高溫，格外品比例仍在增加，為加速價格回穩，決定擴大去化速度。凡農民依香蕉集貨場內銷選別標準，繳交完整果把青香蕉，即補貼果款每公斤5元。

蘇茂祥說，目前產地合格品青香蕉價格每公斤至少6元，新措施可將格外品儘速去商品化，避免在市場中流竄，影響價格穩定。至於收購的格外品青蕉，通常會加工製成畜牧業所需飼料，或者當做肥料使用。

他又說，政府啟動青香蕉去商品化措施，主要著眼於減少產地中過多貨源干擾市價，目前南投、嘉義、台南、高雄及屏東等地已有38處集貨場受理農民繳貨。地方政府評估轄區內香蕉產銷情形後，若仍有擴大處理的需求，亦可輔導有意願配合的農民團體，包括農會、合作社及各產銷團體的集貨場加入執行。

此外，農糧署說，有部分社群轉載不實訊息，謠傳收購果款與特定集貨場的政黨色彩有關，可獲得較高的收購價格。農糧署譴責這種說法，希望造謠者勿煽動農民對立；網路訊息眾多，請民眾勿轉傳未經查證的不實產銷資訊，以免造成農民二度傷害及誤導消費大眾。

(中時 )

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