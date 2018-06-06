陽岱鋼本季首次猛打賞！讀賣巨人勝樂天

陽岱鋼本季首度單場3安猛打賞，助巨人勝樂天。(截自臉書)

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中時電子報

效力讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼近期回到先發後，打擊頗有回溫跡象，巨人今(6日)繼續和樂天交手，陽岱鋼擔任7棒中外野手，單場貢獻3安打，其中包括1支帶有1分打點的二壘打，本季首度單場3安猛打賞，助巨人3比0贏球，中止三連敗。

陽岱鋼自5月31日重返先發行列，截至今天賽前，近5戰有4場敲安，打擊率也逐步攀升，從2成上升到2成60。連2場打1棒開路先鋒的他，這場回到7棒，原本開路先鋒的位置，改由坂本勇人擔綱；這樣的變動，一開賽就發揮效果。

面對樂天菜鳥、生涯一軍首先發的近藤弘樹，1上坂本敲安後，3棒葛雷洛(Alex Guerrero)轟出2分炮，給近藤一記震撼教育。不過，巨人近期輸多勝少，得點圈打擊是一個主因；這場比賽老毛病又犯，雖先馳得點，但隨後一路到7局結束，三度錯失得點圈有人契機。

在那三波攻勢中，2次由陽岱鋼敲安領頭；接著到8下，陽岱鋼角色轉換，在一壘有人時上場打擊，逮中樂天中繼高梨雄平偏高的滑球，揮出中外野二壘打，替球隊追加第3分保險分。這支帶打點的安打，也是陽岱鋼本場第3安，他4打數3安、1打點，打擊率突破3成來到3成10。

帶著3分領先，巨人9上推出「守護神」卡米奈洛(Arquimedes Caminero)關門，他雖失掉1分，仍順利守住勝果，助巨人中止連敗，戰績超越阪神，升上央聯第三。巨人左投今村信貴此役投6局無失分，拿到自2016年8月後、相隔672天的首勝。

(中時電子報)

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