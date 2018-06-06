就愛世界杯 3.7萬門票賣給大陸球迷

2018年06月06日 21:08 旺報 李鋅銅

世界杯開始發燒，雖然大陸隊此次無緣進入賽場，但大陸球迷和贊助商按捺不住心中的熱情，努力打造出一屆「具有中國特色」的世界盃。國際足球總會(FIFA)資料顯示，本屆世界盃有近3.7萬張門票賣給了大陸球迷。有大陸球迷說，將花1萬美元，（約合新台幣29萬6800元）前往看世界杯。

世界杯開賽進入倒數計時，成千上萬名大陸球迷陸續往俄羅斯移動。法媒就指出，「儘管無法為主隊加油助威，但許多大陸球迷並沒有知難而退，他們成群結隊來到俄羅斯，數量超過了許多參加世界盃的球隊球迷數量。」

球迷和贊助商的日益增加與大陸消費熱潮興起有關。世界杯專家認為，大陸領導人為了要讓世界排名第73位的中國隊成為足球強隊，於是「點燃了對於足球的熱情」，因為大陸只有一次進入世界盃決賽圈的紀錄，但外界期望值很高，希望大陸能夠成為世界盃舉辦國，2030年和2034年是兩個最常被提起的可能年份。來自大陸的球迷戴謙說，他將花費大約1萬美元到俄羅斯看世界盃。「我們把足球看成一門藝術，我們很享受現場觀看足球比賽的感覺。」

國際足球總會最新資料顯示，本屆世界盃170萬張門票中，有近3.7萬張出售給大陸球迷，是沒有進入世界盃決賽圈的國家中購票球迷數量第二多的國家。根據英國索爾福德大學教授查德威克的研究，發現德國隊是在大陸最受歡迎的外國球隊，一些女球迷完全被球員的外貌傾倒。

「一些中國消費者希望成為引人注目的消費者，喜歡被外界看到他們消費最好的品牌，這對他們而言意味著特殊的地位，他們的足球觀也是一樣。」查德威克說，如果要做一名球迷，為什麼不選擇最佳球隊呢？中國體育內幕網站創辦者馬克表示，大陸民眾到海外旅遊的財力越來越強，這是一大批大陸球迷到國外看世界盃的重要原因。

(旺報 )