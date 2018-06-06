郁慕明海峽論壇致詞「兩岸一家人 不應有戰爭」

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旺報

新黨主席郁慕明6日上午在廈門海峽論壇致詞時表示，曾幾何時，自從蔡政府上台以來，原來兩岸和平的現狀被她破壞、分裂，他們自稱是「台獨工作者」，郁慕明則表示，「我們是追求祖國中國統一的工作者！」

郁慕明致詞時稱，昔日台灣繁榮發展，是亞洲四小龍之首；今天大陸改革開放，帶領中華民族和平崛起，躍升世界第二強國，「最近國台辦拋出兩岸三黨就政策、制度競爭，誰能給人民好生活？誰真正愛台灣？我們心中自有一把尺！」

他表示，自己不只代表新黨，「更代表所有認同中華兒女、熱愛兩岸和平的同胞」，「兩岸是一家親、一家人，我們不應有戰爭；中華民族的崛起，也絕不會像西方霸權那樣侵略別的國家。但這並不表示我們懦弱，我們心中自有一把火！星星之火，可以燎原！」

郁慕明表示，自己雖已近80歲，但仍充滿雄心壯志，要為下一代奔走，培育新世代茁壯。過去大家都說「反獨」，但「反獨」仍是靜態的，有句話叫「除毒務盡」，台獨就是毒，它會侵蝕兩岸的和平，阻礙我們的發展，斷送子孫的前途，我們必須把台獨打下來，除獨/毒務盡，斬草除根，「請大家一起把台獨打下來，尤其是來自台灣的鄉親，回到台灣一起把台獨打下來，2020就是我們的機會！」

他稱，「我們共同的目標，就是讓中華文化世世代代傳承下去，就是讓中華民族和平崛起站起來！我希望自己有生之年，可以看得到中華民族的復興！」

(旺報 )

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