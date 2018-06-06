世界杯將登場 俄羅斯喜迎陸客財

2018年06月06日 21:08 旺報 李鋅銅

2017年陸客在俄羅斯花了18億美元（約合新台幣534.24億元），看中陸客強大的消費力，再加上今年世界杯在俄羅斯登場，俄羅斯更大力吸引陸客前往。俄羅斯交通、酒店等各相關領域都在積極準備，以迎接更多陸客。陸客將會驚喜地發現在俄羅斯的中文標示牌越來越多。

儘管2017年陸客在俄羅斯花了18億美元，但俄羅斯政府對此依然「不滿意」。莫斯科市政府統計，陸客在莫斯科平均停留5到7天，人均花費可達2000至3700美元（約合新台幣59360元到109816元）。今年4月起，莫斯科中央百貨商店等試點商場開始實行遊客增值稅退稅制度，陸客最高可以享受18%的退稅優惠，期待吸引更多陸客消費。

俄羅斯估計，受世界杯球賽影響，約有5萬名大陸球迷球前往觀看球賽，為迎接更多陸客，也推出多種便利化措施。在莫斯科和聖彼得堡的機場、火車站，陸客將會發現中文標示牌越來越多。

為吸引陸客消費，近年來，銀聯卡和支付寶在俄羅斯的覆蓋範圍不斷擴大。4月18日，聖彼得堡市政府與支付寶正式簽署協議。聖彼得堡市旅遊發展委員會主席穆什卡廖夫表示，簽署該協議將使陸客在聖彼得堡的旅遊更便捷，購物更方便。「俄羅斯金環」民俗表演劇院也開通了銀聯卡售票服務。

(旺報 )