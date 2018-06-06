蔡英文批吳音寧「假新聞」 朱學恆嗆「歡迎花公費來告我」

2018年06月06日 20:54 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨中常會今日表態力挺吳音寧，兼任民進黨主席的蔡英文總統表示，吳音寧是一個有能力、會做事的人，但應答有時容易被誤解，相關的機關行政院或黨，對這些假新聞，須做適度的澄清，平衡錯誤的新聞。對此，「宅神」朱學恆立即跳出來挑戰「假新聞」，他用圖表列出吳音寧本薪14萬/月+加給2萬/月，即年領192萬元；再加上年終獎金、績效獎金約為4個月薪水64萬元，即年領256萬元。朱學恆回嗆蔡英文：「如果是假新聞歡迎北農花公費來告我。」

朱學恆在臉書表示，吳音寧「一年實領這麼多，是假新聞還是同溫層假澄清？」再酸這是「毫無專業經理人經驗吳音寧在議會接受質詢時親自承認，是！就是這麼多。」最後直接挑戰蔡英文與民進黨表示，「如果是假新聞歡迎北農花公費來告我。」

網友留言發揮黑色幽默指「當然是假新聞啊!明明是256萬，你卻說250萬 ...... 當然是假新聞」、「她已經說她不懂財報了。朱大你們大家還給他這麼困難的數學算式」，也有心細網友指出「年終只算本俸，那有算加給，宅神你多算了8萬喔！所以應該是248萬」。其實，吳音寧政治酬庸高薪職位只是冰山一角，網友感嘆「其實不只她，一堆有官股的公司，還不是一堆政府酬庸的空降人員」。

(中時電子報)