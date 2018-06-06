8歲女童送醫診後死亡 家屬怒斥院方激烈抗議

2018年06月06日 21:01 中時 謝佳潾

陳姓女童家屬（左方）與恆春基督教醫院（右方）6日在縣議員陳文弘服務處談判醫療疏失及賠償問題。（謝佳潾攝）

恆春8歲陳姓女童因腹痛、嘔吐不止，5月22日被送至恆春基督教醫院醫治，不料在被診斷出腸胃炎、打完止吐針後竟休克，後雖緊急送高雄榮總搶救仍不治；家屬6日在縣議員陳文弘服務處怒訴院方不聞不問、喪盡醫德，不排除進行更激烈的抗議。

據了解，陳姓女童5月21日因發燒、腹痛、嘔吐，而被家人送到恆基的兒科門診就醫，之後即返家休養，但隔日中午因症狀沒有好轉而再度返院求診，當下兒科醫師在急診室幫她打一劑止吐針舒緩，不料下午2時許，女童竟突感不適進而休克，院方緊急轉院搶救，但仍回天乏術。

事發多日後，陳姓家屬因遲遲感受不到院方的「歉意」，怒而找上陳文弘陳情，雙方6日便約在陳的服務處談判及賠償問題。陳姓被害家屬怒控，恆基整整8天對他們不聞不問，一個好好的小朋友就這麼沒了，醫院不用負責嗎？醫院真的沒有疏失嗎？

「走得進去，躺著出來，這樣不過份！」女童的父親更是悲痛地說，醫院一直強調他們沒有疏失，還推給女兒心肺功能過低，這實在太過分，他女兒雖然有先天複雜性心臟病，但她每3個月就到長庚回診，且能正常上下課，到底是哪裡有問題？

恆基醫院則回應，院方並沒有不負責，目前已解剖相驗進入司法程序，一切靜待相驗結果再談，院方絕對會負起應負的責任。

恆基還說，對於女童的驟逝，深感遺憾及不捨，也理解家屬喪親之痛，曾多次致電關懷並前往慰問，期盼雙方能以理性態度來理解事實，唯有真相能安慰人心。

(中時 )