美國士兵偷開裝甲車 與警方公路追逐

一輛裝甲車在維吉尼亞首府里其蒙飛馳，後面有一群追著它跑的警車。在經過2小時的追逐後才在市中心逮獲。(圖/路透社)

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中時電子報

一名士兵美國士兵從維尼吉尼亞州的國民警衛隊基地中，偷走了一輛裝甲運兵車，裝甲車在路上與警察展開2小時的追捕戰，終於在州首府里其蒙(Richmond)市中心被攔截，士兵也被逮捕。

CBS新聞網報導，維吉尼亞州警凱利．希爾（Keeli Hill）對媒體說，這名士兵是從黑石鎮皮克特堡( Fort Pickett)偷出裝甲車，然後開上州際公路向州首府里其蒙駛去，軍營在發覺他把車子偷走後就通報警方，追逐了60多英里(96公里)後才在市政廳附近被攔截，男子放棄車子自願被拘補

希爾說，目前警方是以未遵守警官的命令而定罪。因為目前對於他如何取得裝甲車的來龍去脈還不清楚，消息來源稱，該男子受了點輕傷，送到維吉尼亞聯邦大學醫療中心治療。

目前還無法確定偷開裝甲車是什麼人物，有一說是國民警衛隊的工程營中尉軍官，就在皮克特堡任職。

許多群眾被嚇壞了，目擊者說，他看到像坦克的車輛在路上飛馳，就知道一定不是尋常的部隊移防，趕緊到路邊閃避。

聯邦警察發言人科琳·蓋勒(Corinne Geller)說，那是M577裝甲車，不是坦克，並沒有裝備武器。

M577是從M113改裝而來，車頂線的後部凸起，以增加較寛敞的車內空間，可做為戰術指揮車，或是戰地救護車。

(中時電子報)

文章來源：Police in Va. chase stolen armored personnel carrier 60 miles

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