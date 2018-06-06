小燈泡媽質疑社安破洞 賴揆「感謝指教」

2018年06月06日 20:58 中時 張理國

行政院今年2月26日核定「強化社會安全網計畫」(107-109年)，但計畫遭疑流於紙上作業，讓小燈泡母親王婉諭無感，質問蔡英文總統為填補社會破洞做了哪些努力？兌現多少承諾？行政院長賴清德今天主持行政院治安會報，回應小燈泡母親，說感謝指教，也會請衛福部加強對外說明這段時間以來的努力。

小燈泡的悲劇事件令人心碎，賴揆在治安會報中表示，小燈泡案件受到社會高度關注，蔡英文總統非常關心，行政院也積極建立社會安全網，避免不幸事件發生。感謝小燈泡母親的指教，也請衛福部加強對外說明這段時間以來的努力，包括社工師在未來幾年內將陸續投入上千人力，藉此機會讓社會知道政府的作為及決心。另有關加害者問題也亟需解決，請衛福部就法令及人權間求取平衡，持續討論。

另外，針對「小燈泡案件」，衛福部長陳時中表示，衛福部自去年開始檢討社會安全網，現已調整為「以家庭為中心、社區為基礎」，將家庭分為一般家庭、危機家庭二大類型，一般家庭處理福利問題，如低收入戶、中低收入戶等脆弱部分，由專責社工依家庭處理；風險家庭則為通報案件、列案保護案件等，由專業社工或精神相關醫療專科背景人員協助，透過二層保護將危機家庭降到最低。

陳時中並進一步表示，社會安全網將於未來3年增加3000人，以解決人力不足問題，但需加強資訊網建立，透過資訊系統將案件分類、派案與單一窗口，提升社會安全網綿密性。

陳時中指出，另根據現行法規，政府對「有自傷傷人或自傷傷人之虞」的患者才有強制就醫拘束力，對此情形，該部正積極研討如何做適法性處理。針對列管的精神病患，未來也會增加訪視員人數。

(中時 )