周玉蔻節目罵陳佩琪罵正爽 他一句話提醒…瞬間結巴！

2018年06月06日 21:00 中時電子報 吳玫穎

主持人謝震武讚陳佩琪有guts！（取自YouTube)

周玉蔻遭王定宇當場提醒：你要接存證信函了。（影片自1:23:00開始)

主持人兼律師謝震武昨晚在節目上大讚台北市長柯文哲妻子陳佩琪有Gut，直言自己身為法律人，無法忍受任何人拿法律當遮羞布，表示若吳音寧認為所有抹黑都是假新聞就提告，沒有什麼「不排除提告」，別拿法律當煙霧彈，讓周玉蔻當場出聲要謝震武：「你不要贊成他（柯文哲），他的目的是要把所有主流媒體全部汙名化。」接著砲轟陳佩琪講的話「沒有一句是真的」！

陳佩琪日前不滿三立《54新觀點》扭曲她與柯文哲財產申報內容，還質疑兩人財產來源，委託林志群發出律師函，限電視台與主持人陳斐娟7日內道歉，並捐贈公益團體一定金額之公益金，否則將提民事告訴並求償。

對此謝震武在節目《新聞面對面》大讚陳佩琪相較吳音寧有Guts多了，至少陳佩琪的說法表現出一個態度，但就遭周玉蔻當場反駁：「你不要贊成他（柯文哲），他的目的是要把所有主流媒體全部汙名化，他前一波是汙名名嘴耶，說名嘴會買通耶。」

周玉蔻大聲疾呼力挺陳斐娟，「人家節目主持人是有消息來源，又不是主持人在那裏胡謅，他們在那裏故意製造主流電視台政論節目…反正批評他的全被他汙名化。他這個政治手段，你還那麼天真啊，謝律師。」

接著周玉蔻更直批：「陳佩琪講的話沒有一句是真的！」此話一出震驚在場眾人，立委王定宇更幽默提醒周玉蔻：「你快要收到存證信函了。」令周玉蔻瞬間結巴，趕緊解釋：「對…不是！如果說我不相信陳佩琪的話啊，我可以不相信吧，對不對？」彷彿魯迅《孔乙己》一文經典重現，周玉蔻一席話引得現場眾人都鬨笑起來，攝影棚內外充滿了快活的空氣。

(中時電子報)