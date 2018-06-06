陳建仁：中共當局無法改變中華民國台灣是主權獨立國家事實

2018年06月06日 21:07 工商 崔慈悌

副總統陳建仁今天表示，最近中共當局不斷對台灣進行外交打壓與軍事恫嚇，他告訴大家，無論中共當局對台灣說了甚麼或做了甚麼，都無法改變中華民國台灣是一個主權獨立國家的事實，也無法動搖台灣人民追求自由、民主、人權及人道關懷的決心。

陳建仁副總統今天接見留日東京華僑總會訪問團表示，台日兩國地理位置相近，交流歷史悠久，兩國關係十分密切，特別是在經貿、觀光、文化及科技等領域有很好的互動，彼此已成為印太地區重要的戰略夥伴。

他說， 蔡英文總統上任後，積極推動台日關係，去年1月日本交流協會正名為「日本台灣交流協會」，同年5月我國亞東關係協會也正名為「台灣日本關係協會」，顯示兩國關係經過40年的努力，已經邁入一個新的紀元。

談及政府推動改革，陳建仁表示，總統上任這兩年來，政府積極推動各項改革，包含司法、年金改革、社會住宅、長照2.0以及轉型正義等，台灣經濟也逐漸擺脫沉悶與停滯，經濟成長率連續兩年超過預期，去年出口總額是歷年的第二高，失業率3.67%則是17年來的最低點，顯示政府推動改革的成果已經逐漸展現。

為加快台灣產業轉型升級的速度，他說，政府正積極推動「5加2產業創新計畫」，全面啟動前瞻基礎建設，透過強化國內基礎建設，來提高內需市場的投資能量。此外，也正藉由新南向政策，發展台灣對外關係的多元格局，希望在區域內和各國進行多元的交流合作。

陳建仁強調，我們非常歡迎日本的企業及僑領，積極參與台灣創新產業計畫及新南向政策，以日本的技術研發及品牌形象優勢，結合台灣完整的高科技產業及製造業供應鏈共同合作，相信一定能共創台日兩國的互利雙贏。

台灣的經濟成長與亞洲許多國家具有高度的關聯性，他希望日本僑領能運用長期深耕的人脈、資金及資源，結合政府經貿政策的戰略藍圖，為台灣在國際上發聲，並以實際行動協助台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等亞洲區域經濟整合機制，同時，協助政府與日本政府進一步簽訂「台日經濟夥伴協議（EPA）」，以增進彼此的經貿合作關係。

對於最近中共當局不斷對台灣進行外交打壓與軍事恫嚇，他希望日本僑領繼續協助政府拚外交、拓展對外關係，擴大投資台灣，證明台灣是國際上不能忽視的國家。

(工商 )