政院治安會報 賴揆要求9合１選前幫派除暴

2018年06月06日 22:03 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持行政院治安會報，賴揆指示，今年底將進行地方選舉，為防制幫派分子假借政黨名義或以暴力、賄選手段介入選舉，請法務部及內政部妥適規劃選前除暴作為，將打擊幫派犯罪列為今年下半年治安工作要務，並於下次會報提出報告。

另外，針對近期國內連續發生分屍等重大暴力凶殺案件，賴揆也要求內政部警政署進一步調查，並提出精進作為，減少類似情形發生。

行政院今天舉行「107年第3次治安會報」，賴揆表示，今年4月29日財政部關務署基隆關人員執行貨物查驗，機敏發現不法走私槍械，經內政部警政署等單位共組專案小組，並赴新加坡押解共犯回台，順利偵破跨境走私槍械案實屬不易，值得肯定。

針對5月7日台北關進口中國的郵包，欲轉口他國時，貨櫃車經關務署所轄範圍載走貨物，引起有毒品疑慮及台北關涉有疏失一事，賴揆也說，事件顯示海關關務工作至關重要，治安沒有永久的勝利，只有不斷努力，希望關務署同仁加強注意每批進出口貨物。

賴揆進一步說，工作人員對貨品轉口貿易可能調換不法物品的警戒心不足，嫌犯因而利用轉口過程調換不法物品，應加強留意是否為新犯罪型態。為避免類似狀況再次發生，財政部關務署應提檢討報告；內政部警政署也應配合基隆地檢署進行偵辦，抽絲剝繭溯源調查，加強監控重點公司，並讓社會大眾瞭解。

在行政院治安會報中，賴揆也關切兒少性剝削問題，賴揆表示，相關案件近五成發生於暑假期間，由於暑假將至，兒少易因好奇心、同儕慫恿或潛藏的社交陷阱，在網際網路上陷入「性剝削」風險而不自覺，內政部警政署應針對網路兒少性剝削案件，持續加強偵查；警政署與各地方政府共同推動的「青春專案」，也應特別加強性剝削防制宣導。

(中時 )