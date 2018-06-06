白宮敦促美航空公司拒絕將台灣標註為中國台灣

2018年06月06日 21:25 中時電子報 盧伯華

外媒引述白宮消息人士的話說，川普政府敦促包括美國聯航(United Airlines)在內的美國航空公司不要理會中國的要求，將「台灣」的標示變更為「中國台灣」。白宮此一動作已被認為是美中摩擦日益加劇的最新例證。

英國《金融時報》報導說，至少有5名知情人士透露，在中國要求外國航空公司修改不符合「一中政策」的用語後，美國官員敦促本國航空公司抵制該要求。

消息人士指出，美國官員已向美聯航、美國航空(American Airlines)和達美航空(Delta)提出要求，希望他們拒絕配合中國要求在其網站和地圖上將台灣改稱為「中國台灣」。此前，中國要求36家外國航空公司刪除任何暗示台灣不是中國一部分的用語。

報導說，白宮在上月曾形容中國政府此一要求是「奧威爾式的胡說八道」(Orwellian nonsense)。川普政府官員敦促各航空公司抵制該要求，並要求他們回覆中國：「台灣問題應該由美國和中國政府來處理」。而中國在稍早曾宣佈，同意部份航空公司將修改標註的期限延長至7月下旬。

目前，美國航空拒絕就其與政府討論的詳細情況發表評論。但該公司首席執行官白偉德(Doug Parker)上周告訴英國《金融時報》，台灣問題是「國家之間的問題」。

「美國已向中國政府作出了回應，因此我們正遵循美國政府的指示。」白偉德說，「我不確定我們是否有義務（聽從美國政府的指導），但現在這是我們政府和他們政府之間的事，我們正遵循我國政府的指導。」

了解美國政府與航空公司商談情況的人士表示，某位政府高級官員與美聯航的首席執行官奧斯卡•穆尼奧斯(Oscar Munoz)討論過這個問題。他們說，美國國家安全委員會(National Security Council)不同尋常地介入了與航空公司的商談，但一位白宮發言人否認了這一說法。

美聯航則拒絕對此發表評論。達美航空表示，公司正在研究中方的要求，並將「繼續與美國政府密切磋商」。

報導說，儘管白宮提出此一要求，並聲稱可以為美國的航空公司提供保護，但中國的威脅給航空公司帶來了一個大問題，這些航空公司可能因為不遵守中國的要求而失去中國的降落權。而在全球航空市場上，中國市場的重要性與日俱增。

「如果航空公司被剝奪了降落權，他們將不得不面對中國政府擺在它們眼前的商業現實，而美國的保護將無濟於事。」曾在白宮負責亞洲事務的埃文•梅代羅斯(Evan Medeiros)說，「中國獲得的唯一訊息是，航空接受中國的要求是出於自身原因。中國人知道在什麼地方施加壓力，這是航空業務，而不是政府間的交流。」

澳洲航空(Qantas)本周成為最新一家表示將遵守中國要求的外國航空公司，儘管澳大利亞外交部長朱莉•畢曉普(Julie Bishop)持保留態度。她表示，企業「應在不受政治壓力的情況下自由地開展日常商業業務」。澳航首席執行官艾倫•喬伊斯(Alan Joyce)表示，澳航將「遵守這些要求」，但它「需要一些時間」。

有關台灣問題爭端的爆發正值中美關係在多個領域日趨緊張之際，從被廣泛報導的貿易摩擦，到美國對南中國海軍事化的關切等。中國對美國國會推動美國官員更多訪問台灣的舉措表示憤怒，並對川普政府內多位高級官員頗有顧慮，其中包括國家安全顧問約翰•波頓(John Bolton)。

兩位了解白宮內部反應的人士表示，當達美航空今年早些時候就其網站上將台灣和西藏都列為國家向中國道歉時，讓美國官員相當憤怒。他們表示，川普政府似乎有意在這個問題上與中國對抗，而不管本國航空公司的看法，這些公司正密切關注著未來在中國市場的增長機遇。

包括科羅拉多州的科里•加德納(Cory Gardner)和佛羅里達州的馬爾科•魯比奧(Marco Rubio)在內的兩黨多名參議員最近致函美聯航和美國航空，敦促他們抵制中國政府「伸得過長的手臂」。加德納對英國《金融時報》表示，在是否遵守中國要求的問題上，航空公司應該三思而後行，並表示美國應該考慮在必要時對中國的航空公司採取報復性措施。

「美國的航空公司應該……代表本國的利益。如果中國採用恫嚇戰術想取消有關航班，美國應該予以還擊，」加德納表示。「如果一家美國航空公司打算屈從於中國的要求，那也許是他們更願意把總部設在中國。」

(中時電子報)