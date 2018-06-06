田馥甄自豪回春 秘訣全靠這男人

田馥甄今出席保養品活動。(粘耿豪攝)

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田馥甄今出席保養品活動。(粘耿豪攝)

田馥甄6日出席保養品活動，她自誇：「有發現我回春嗎？因為我昨天去看勁寶了。」她表示和Ella及勁寶前幾天一起在客廳瘋狂熱舞，當時Ella還說「你Hebe阿姨很久沒這樣熱舞。」她花了好幾個小時陪勁寶玩，並跟他一起用手掌畫水彩畫，勁寶還主動拿故事書要唸給她聽，但還不太會講話的勁寶，只能拼命用手指圖片。

談到勁寶，她表示現在勁寶學習力變很強，除了已經會站，還會學她說話，開口叫她：「姨。」萌度破表。近期她常化身「甄哥」，熱愛撩妹，透露粉絲常分享「土味情話」，她日前在hito頒獎典禮媒體室大撩媒體，眾人反應讓她直呼超有成就感，並表示：「工作人員對我的話沒任何反應，上次撩一波失敗，很洩氣，但碰到你們很開心，有鼓舞我了。」

但她爆料團內最會撩妹的其實是Ella，分享Ella的撩妹語錄「妳有沒有看到我的票，就是通往你心裡深處的單程車票」、「好冷，我想蓋一種被，寶貝」，讓她聽了狂笑不已。

田馥甄近日除了代言接不完，電視、電影主題曲邀約不斷，且都成功為電影打響名氣，但完全不敢接觸演戲這領域，她解釋「是覺得一定要做就要做好準備，不要去害別人，不要害導演、劇組及好腳本，這是基本職業道德，但我目前沒有朝這個路邁進。」

(中時 )

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