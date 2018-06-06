張錫銘女兒護父「我爸沒對警察開槍！」 網友戰翻

自稱張錫銘女兒的網友替父親護航，掀起網友熱議。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導

被判處無期徒刑的昔日槍擊要犯張錫銘在獄中寫信，盼以受刑人勞作金繳國民年金，字跡工整的親筆信被PO上《爆料公社》，引起各界熱議。一名自稱張錫銘女兒的網友在網上貼文替父親護航，指出張被圍捕時，知道警察也有家人，因此「不曾對警察開槍」，貼文一出，掀起網友正反論戰。

「張錫銘女兒」指出，爸爸是家裡寫字最好看的人，從前騙家人是商人，實際上是在跑路，即使跑路期間還是會想方設法地見妻子及3名小孩，網友說「我到很大才知道，媽媽為什麼總在開著無聲的電視機前哭泣」

張錫銘女兒認為，父親並非大家形容壞事做盡的「惡龍」，最後落網面對裝甲車，被像鐵網一般圍捕的情形下，只是拿著槍自我防衛，不曾對著警察開槍，後來張錫銘說，警察也有家人，他不想傷害他們，「他們只是在做他們的工作。」文末，網友提起思念父親之情，「靜待全家團圓」

文章一出，掀起網友討論，有人留言支持「加油..祝你爸爸早日出獄全家團圓」、「加油，活出自己的人生，妳是爸爸最大的驕傲」，也有人不予認同，批「此篇文章過分美化了 錯了就是錯 需要制裁」、「妳愛妳父親沒有錯，但是愛的有目的而高調沒有是非對錯就是錯誤的觀念！妳父親犯罪是事實非冤獄～別莫名造英雄！」

張錫銘女兒稍早在刪掉臉書發文，最新一篇貼文表示，「因為家人強力反對，不希望我受傷」，所以刪掉貼文。

(中時電子報)

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