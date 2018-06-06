漢光34號演習 第二日官方公布科目一次看

2018年06月06日 22:08 中時電子報 喻華德

《中時電子報》匯總國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，在「漢光34號」演習期間每日新聞報導，讓讀者一手掌握漢光演習的概略圖像。

6月5日演習第二日

第一作戰區(外島、離島）

●陸軍航特部兩棲營於金門母嶼周邊海域進行敵後滲透、破壞操演，兩棲營戰士不畏惡劣天候與崎嶇礁岩地形，發揮怒海潛將神技潛入海中，再迅速從岸際滲透入集結區，接續以近戰格鬥殲滅敵人武裝力量，埋設炸藥、破壞敵據點雷達設施。

●陸軍澎湖防衛指揮部實施補充兵營開設演練，驗證開設補充兵營及相關整補作業。

●澎防部裝騎連實施應援作戰演練，派遣官兵搭乘悍馬車前往空軍戰管聯隊所屬雷達站實施反特攻演練，與雷達站官兵一同殲滅進犯之敵，維護營區安全。此外裝騎營也實施「機場反特攻應援案」。

●防部所屬單位演練戰力防護科目，實施輕型戰術輪車機動，在連長實施任務賦予及下達安全規定後，車隊陸續離開營區前往陣地停放，並實施偽裝，藉以隱藏裝備，保存單位戰力，以利後續作戰任務遂行。

●澎防部機步營在五德靶場施81公釐迫砲及120公釐迫砲實彈射擊。

第二作戰區（東部）

●海軍62部隊模擬遭遇空襲，發射干擾彈以避襲減損。

●陸軍花東防衛指揮部機步營所屬戰術車輛5日晚間10時實施夜間機動，包含CM26指揮車、CM21裝甲運兵車、M998悍馬車、輕型戰術輪車、復仇者飛彈車、蜂眼雷達車。

第三作戰區（北部）

●陸軍蘭陽地區指揮部機步營，演練「重要目標防護」課目，於接獲敵情後，完成任務編組，並運用雲豹甲車機動性能，迅速抵達重要目標，應處敵襲破壞。

●陸軍第3地區支援指揮部與湖口甲型聯保廠演練油彈運補、車輛保修等課目。

●新北市後備旅開設演習指揮所。

第四作戰區（南部）

●空軍F-CK-1經國號戰機在九鵬空域實施天劍一型實彈射擊。

●空軍防空暨飛彈指揮部在九鵬基地實施「精準武器實彈射擊」，共發射MIM-104「愛國者二型」及「天弓一型」防空飛彈，攔截靶機及自臺東基翬漁港發射的「天弓二型」靶彈。其中一架靶機發射後，其加力器順利完成推升後依計劃落海，惟加力器噴射後所屬燃燒的物質掉落於附近山坡上，因天乾物燥，導致火苗燃燒，已由現場待命的消防人員控制火勢，無人傷亡。蔡英文總統親自視導此項操演。

●海軍左營基地實施「聯合登陸作戰」操演裝載作業，執行AAV-7A1兩棲突擊車裝載至中和級戰車登陸艦，及中海級戰車登陸艦裝載各式車輛。

●陸軍機步333旅在萬金營區實施「營攻防對抗演練」。

●陸軍第4地區支援指揮部實施「大量傷患救護」與「戰場搶修作業」等操演。

●陸軍54工兵群執行「海上機動障礙區暨灘岸阻絕」演練，設置鋼刺蝟、油桶、刺絲等阻絕設施，遲滯敵軍行動。

第五作戰區（中部）

●空軍第5聯隊嘉義基地模擬機場跑道遭敵轟炸後，執行跑滑道搶修作業。基勤大隊官兵先後進行彈坑勘測，並出動挖土機、推土機和傾卸車等機具，執行受損跑道填補，在最短時間內完成跑滑道搶修作業，恢復戰機起降。

「自強35號演習」

●第五作戰區執行車機、物資動員接收、分配與運用作業，驗證全民戰力綜合協調中心遂行軍需物資徵購徵用的能量。

演習單位演練車機直接交付演練，依計畫編組進行分工項目、車輛及工程重機械報到作業，以及工程重機械、車輛的接收、檢驗、交付等程序實作說明，車機動員徵集支援作戰任務演練；包括「大貨車、傾卸車、曳引車、推土機、挖土機」等各型車輛，有效驗證物力動員支援軍事作戰的能量。

●海軍蘇澳後勤支援指揮部動員工廠支援在修艦搶修操演，動員「龍德造船廠」人、物力，協力蘇支部官兵搶修大岡軍艦，驗證動員工廠報到作業與軍需工業搶修能量。

操演中，由蘇支部、大岡艦官兵與龍德造船廠技師計25員，使用民間吊車、堆高機、搬運車及電焊機等動員機具，軍民通力合作，同時進行「脫灘錨回吊」、「前錨機搶修」及「擋浪板檢換」等3部位的搶修作業，全程檢修在30分鐘之內順利完成。

「萬安41號演習」

●臺南市、高雄市、屏東縣、金門縣四縣市實施軍民聯合防空演習。

(中時電子報)