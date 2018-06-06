「偶像的偶像」鈴木愛理 武道館萬人個唱秒殺

2018年06月06日 22:02 時報周刊 溫博鈞

鈴木愛理曾來台灣拍攝個人寫真集。（取材自網路）

鈴木愛理個人專輯首波主打〈DISTANCE〉

已在2017年6月解散的日本傳奇女團「℃-ute」前主唱鈴木愛理成為個人歌手，首度推出個人專輯《Do me a favor》立即傳捷報，6日發表的ORICON公信榜專輯榜首日獲第5名佳績外，7月9日將舉行的首場日本武道館萬人個唱門票開賣即秒殺，日媒封她「出道15年最強新人」。

今年24歳的她9歲時就出道，驚人的唱功、舞蹈與表現力讓她在偶像戰國時代一支獨秀，她在「偶像憧憬的偶像」排行中經常奪冠，「AKB48」等後進偶像團體有不少成員都公開視她為偶像；外型出色的她同時是知名時尚雜誌《Ray》專屬模特兒，演藝成績斐然。

從小忙碌於演藝工作，仍能進入名大學就讀；更令人訝異的是在℃-ute共長達12年的活動期間，所有演唱會與歌迷活動她一次也未因病等理由缺席過，被日本粉絲稱「鐵人愛理」。她曾來台拍攝個人寫真集，而℃-ute也曾來台開唱，與台灣頗有緣份。

新輯《Do me a favor》公開MV後深獲好評，話題合作對象包括「赤色公園」、「SCANDAL」等女性搖滾樂團，以及潮流創作團隊「SPICY CHOCOLATE」，遊走流行舞曲與女性搖滾之間。安室奈美惠〈HERO〉詞曲作者今井了介也創作了主打曲〈DISTANCE〉，更讓日本流行樂界不得不對鈴木愛理這回個人舞台的序幕投以關注。數位專輯於6月7日、實體專輯暫訂6月15日在台發行。

(時報周刊)