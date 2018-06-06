迷你超商亮相！OK mini自動販賣機 初登場

「OK mini」可容納600件商品，從生活用品、鮮食飲料、美妝保養到文創商品等皆可彈性調整。圖／業者提供

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「OK mini」全面無現金支付，可接受超過20種電子支付方式，國外旅客亦可方便使用。圖／業者提供

OK超商今（6）推出全新品牌「OK mini」，以高度約183公分的自動販賣機，主打「最迷你的便利商店」，可快速複製到離消費者最近的角落，如社區、辦公大樓、醫院、學校、工廠、加油站、公園、停車場、運動中心、捷運站、機場等，目標與消費者零距離！

據了解，一台「OK mini」可容納600件商品，還有4度C、18度C跟常溫三種溫層，可提供多數商品的販售組合，從生活用品、鮮食飲料、美妝保養、文創商品到3C產品皆可，還可根據不同商圈屬性，彈性調整機台數量及販賣物。

OK超商表示，近一週內將快速鋪設2、300台「OK mini」到各商圈，今年底前將達1,000台，目標2020年達5,000台。而原有的OK mart超商，也將於今年底展至950店，預計2020年達1,100店。

「OK mini」智慧型自動販賣機，與傳統自動販賣機最大的不同是：全面無現金支付，支援目前市面上最多元的電子支付方式，從悠遊卡、一卡通等電子票證，到Apple Pay、Line Pay、支付寶、歐付寶、微信支付等行動支付，以及VISA、Mastercard、JCB、中國銀聯等信用卡支付，超過20種非現金支付，國內外旅客皆可使用，還開具發票。

從直營或加盟店長角度來說，「OK mini」結合IoT物聯網技術推出「即時補貨APP」，可即時顯示販賣機銷售情況，降低無效補貨次數，增加物流效率，還有「雲端後台管理系統」可隨時監控機台運作、管理商品、查詢交易紀錄等，還可分析消費者購買行為大數據，作為營運參考。

(工商 )

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