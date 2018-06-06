川金會為何選在嘉佩樂酒店？專家說有五大原因

2018年06月06日 22:35 中時 諶悠文

聖淘沙嘉佩樂酒店脫穎而出，成為美國總統川普和北韓領導人金正恩歷史性會面的地點。

新加坡《聯合早報》報導，嘉佩樂為何打敗大熱門香格里拉，受訪專家提出五大原因：

一、保安考量

拉惹勒南國際研究院副教授張家菘認為，嘉佩樂地理位置海陸空皆宜，可在緊急時刻提供更多疏散途徑，以確保在最短的時間內把國家領導人移送到安全地點。而且酒店附近也沒有高樓，為保安加分。

二、聖淘沙氛圍相對輕鬆

安世科安防科技（Ademco）集團董事經理許福威說，聖淘沙是度假景點，雖然特金會是非常重要的會議，但是在定調方面主辦方可能希望會議更加「輕鬆」。

反之最近剛舉辦香格里拉對話會的香格里拉大酒店給人的感覺較嚴肅。

三、會面照片會很美

張家菘說，這種世界級的會面照片非常重要，就像金正恩跟南韓總統文在寅見面時走在藍色橋上的照片，讓人印象深刻。嘉佩樂四周風景優美，是很適合拍照的地方，勝過香格里拉。

四、在聖淘沙舉行具象徵意義

張家菘他也覺得，聖淘沙的名字有和平、寧靜之意，因此在島上舉行會談具象徵意義。

五、川普與團隊常出人意表

許福威也指出，川普一向讓人難以預料，雖然香格里拉大酒店之前是大熱門，但他和的團隊做出意想不到的選擇並不稀奇。

(中時 )